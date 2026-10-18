Pe scurt: Află ce simptome indică probleme ortopedice, ce măsuri de prevenție recomandă specialiștii și când este nevoie de intervenție chirurgicală.

Durerea articulară sau musculară care persistă mai multe zile, se accentuează la mers sau la efort, limitează mobilitatea, provoacă umflarea unei articulații, deformarea unui segment al membrului sau dificultatea de a desfășura activitățile zilnice reprezintă semnale de alarmă pentru care este recomandat un consult ortopedic.

Potrivit Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu, dr. Iulia Ihora, medic primar Ortopedie-Traumatologie, atrage atenția că prezentarea la medic nu trebuie amânată, mai ales după traumatisme importante sau când există suspiciunea unei fracturi.

Cele mai frecvente afecțiuni ortopedice și simptomele care impun consult

În Ambulatoriul de Ortopedie al spitalului, cele mai des întâlnite afecțiuni sunt gonartroza și coxartroza (afectează genunchiul și șoldul), tendinitele plantare, sindromul de umăr dureros sau umăr blocat (capsulita adezivă), fracturile tratate conservator, entorsele și lombalgiile. De asemenea, sunt monitorizați pacienții aflați în recuperare după fracturi tratate chirurgical, pentru evaluarea consolidării osoase și a recuperării funcționale.

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Un consult ortopedic devine necesar dacă durerea nu cedează, dacă apar limitări de mișcare, umflături, deformări sau dificultăți în activitățile zilnice. După orice traumatism important, mai ales dacă există suspiciunea unei fracturi sau imposibilitatea sprijinului pe membrul afectat, evaluarea ortopedică trebuie făcută cât mai rapid. Diagnosticul și tratamentul precoce pot preveni complicațiile și pot contribui la o recuperare mai eficientă.

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Măsuri de prevenție pentru sănătatea oaselor și articulațiilor

Dr. Iulia Ihora recomandă un stil de viață activ, exerciții fizice adaptate vârstei și condiției, menținerea unei greutăți normale și o alimentație echilibrată, bogată în calciu, proteine și vitamina D. Este importantă evitarea fumatului și a consumului excesiv de alcool, purtarea unei încălțăminte adecvate și evitarea suprasolicitării articulațiilor. Pentru cei cu risc de osteoporoză, sunt recomandate controale periodice și investigații specifice.

Primii pași în caz de entorsă, căzătură sau suspiciune de fractură

În cazul unei entorse sau căzături, primul pas este oprirea activității și protejarea segmentului afectat. Se recomandă aplicarea de gheață timp de 15-20 de minute la intervale regulate, compresie elastică dacă este posibil, menținerea membrului ridicat și evitarea sprijinului pe acesta. Dacă există deformare, durere intensă, imposibilitatea mișcării sau suspiciunea unei fracturi, membrul nu trebuie mobilizat inutil, iar pacientul trebuie să se prezinte cât mai rapid la camera de gardă sau să solicite ajutor medical de urgență.

Când este necesară intervenția chirurgicală

Multe afecțiuni ortopedice pot fi tratate conservator, prin repaus, medicație antiinflamatoare, fiziokinetoterapie, infiltrații sau modificarea stilului de viață. Intervenția chirurgicală este indicată atunci când metodele conservatoare nu mai controlează simptomele, când există fracturi instabile, rupturi ligamentare sau tendinoase importante, deformări severe sau afectarea semnificativă a funcției membrului. Decizia terapeutică se ia împreună cu pacientul, în funcție de particularitățile fiecărui caz.

Recomandări pentru vârstnici și persoane active

Persoanele în vârstă ar trebui să facă exerciții pentru menținerea echilibrului și a forței musculare, să trateze osteoporoza dacă este prezentă și să își adapteze locuința pentru prevenirea căderilor. Pentru cei activi și sportivi, sunt esențiale încălzirea înaintea efortului, creșterea progresivă a intensității antrenamentelor, utilizarea echipamentului adecvat și respectarea perioadelor de recuperare. Dr. Ihora subliniază că durerea persistentă nu trebuie ignorată, iar prezentarea precoce la medic poate preveni agravarea leziunilor și apariția complicațiilor.

„Prevenția și prezentarea la timp la medic sunt cele mai eficiente metode prin care putem evita complicațiile și putem păstra mobilitatea și calitatea vieții. Durerea nu trebuie considerată o parte normală a înaintării în vârstă, iar evaluarea de specialitate poate face diferența între un tratament simplu și unul complex”, transmite dr. Iulia Ihora.

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