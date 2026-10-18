Junii Sibiului, aplaudați la scenă deschisă în Japonia cu dansuri și costume tradiționale românești

Pe scurt: Junii Sibiului au încântat publicul japonez cu dansuri, cântece și porturi populare, fiind răsplătiți cu aplauze la scenă deschisă.

Ansamblul Folcloric Profesionist Cindrelul-Junii Sibiului a fost aplaudat la scenă deschisă în Japonia, unde a prezentat spectacole dedicate folclorului românesc. Artiștii au susținut reprezentații la sediul Ambasadei României la Tokyo și la Universitatea Shirayuri, fiind primiți cu căldură de publicul japonez.

Junii Sibiului au adus în fața spectatorilor o selecție de jocuri și cântece populare, precum și obiceiuri păstrate din generație în generație. Artiștii au purtat un număr impresionant de costume populare, reprezentative pentru marile zone etnofolclorice ale României, oferind publicului o călătorie prin diversitatea portului românesc.

Publicul japonez a fost impresionat de energia Călușului, de voia bună a nunții de pe Valea Hârtibaciului, de sunetul naiului și de emoția transmisă de balada Miorița. Fiecare moment artistic a spus o poveste despre România, despre rădăcini și identitate culturală.

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Reprezentanții ansamblului au transmis că aplauzele și emoția publicului au confirmat încă o dată că folclorul unește suflete și depășește granițele, limbile și culturile. Junii Sibiului au subliniat că, prin artă și tradiție, au devenit ambasadori ai patrimoniului cultural românesc în Japonia.

Deplasarea în Japonia a făcut parte din proiectul cultural „De la balada Miorița la Pasărea Măiastră – Ecouri tradiționale românești în Țara Soarelui Răsare”, derulat de Asociația Descoperă România de Ieri și de Azi, cu sprijinul Ambasadei României în Japonia, al Ministerului Culturii și al sponsorului Therme Group.

Informațiile au fost publicate de Ansamblul Folcloric Profesionist Cindrelul-Junii Sibiului pe Facebook.

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