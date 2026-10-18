Marele premiu la Joker, de peste 10 milioane de lei, adică 1,87 milioane de euro, a fost câștigat la tragerea de duminică, 18 octombrie, de un jucător care și-a cumpărat biletul online.
Câștigătorul a primit 10.004.076,02 lei, anunță Loteria Română. Biletul a costat 987,50 de lei și a fost cumpărat de pe platforma online bilete.loto.ro.
Jucătorul a completat biletul cu schema redusă cod 12 în zona A și cu schema redusă cod 45 în zona B. În total, a jucat 123 de variante la Joker și o variantă la Noroc Plus.
Al treilea mare premiu din acest an
Este al treilea câștig de categoria I la Joker în 2026. Ultima dată, premiul cel mare a fost câștigat pe 14 iunie și a avut o valoare de 3.565.252,21 lei.
Potrivit regulamentului jocurilor de tip loto, câștigătorul are la dispoziție 90 de zile de la data tragerii pentru a-și revendica premiul.
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