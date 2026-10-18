Pe scurt:
Drumarii lucrează non-stop pe Transfăgărășan pentru a menține drumul practicabil, în timp ce ninsorile continuă. Autoritățile avertizează șoferii să nu se aventureze nepregătiți.
Pe DN7C – Transfăgărășan continuă să ningă, iar stratul de zăpadă se menține pe carosabil, potrivit DRDP Brașov. Drumarii intervin fără întrerupere cu utilaje de deszăpezire și materiale antiderapante pentru a asigura circulația în condiții cât mai sigure.
Reprezentanții DRDP Brașov au transmis că acțiunile de curățare a drumului se desfășoară în regim continuu, având în vedere intensitatea ninsorii și riscul ca zăpada să se depună rapid pe carosabil. Utilajele de deszăpezire sunt mobilizate pe tot traseul afectat, iar materialele antiderapante sunt împrăștiate pentru a preveni formarea poleiului.
Autoritățile îi avertizează pe șoferi să nu se aventureze în zona alpină a Transfăgărășanului dacă nu sunt pregătiți pentru condiții de iarnă. „Vă rugăm să nu vă aventurați în zona alpină dacă nu sunteți pregătiți pentru condiții de iarnă!”, au transmis drumarii.
În ultimele zile, Transfăgărășanul a fost afectat de mai multe episoade de ninsoare, iar intervențiile pentru deszăpezire au fost constante. Ora de Sibiu a scris, în 17 octombrie 2026, despre peisajul de iarnă de pe Transfăgărășan și sfaturile oferite de drumari pentru șoferi.
Șoferii care intenționează să tranziteze Transfăgărășanul sunt sfătuiți să se asigure că au autovehiculele echipate corespunzător pentru sezonul rece și să consulte informațiile actualizate privind starea drumului înainte de a porni la drum.
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