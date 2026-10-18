Mai multe persoane vor protesta duminică, 18 octombrie, în Piața Mare a Sibiului, împotriva exploatării de magneziu de la Rășinari.

Teama că liniștea satului va fi înlocuită de zgomotul utilajelor, praful unei exploatări miniere și camioanele de mare tonaj îi revoltă tot mai tare pe locuitorii din Rășinari. Proiectul a stârnit îngrijorare în comunitate, iar unii localnici au ales să protesteze împotriva proiectului.

Duminică, între orele 11:00 – 16:00, mai multe persoane sunt așteptate la această acțiune în centrul Sibiului.

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Jandarmii sibieni și-au anunțat și ei prezența pentru asigurarea ordinii publice și protecția participanților. „În acest context, jandarmii sibieni vor fi prezenți în zona centrală a municipiului Sibiu, pentru asigurarea măsurilor de ordine publică și pentru siguranța participanților dar și a celorlalți cetățeni aflați în trecere în zona desfășurării manifestației publice”, au transmis reprezentanții IJJ Sibiu.

Pentru a evita orice situație neplăcută, jandarmii transmit următoarele recomandări pentru participanți:

respectați indicațiile jandarmilor – forțele de ordine acționează pentru siguranța tuturor;

evitați implicarea în conflicte de orice natură;

păstrați spațiul public curat;

semnalați forțelor de ordine orice situație care ar putea tulbura buna desfășurare a adunării publice.

Pentru orice situație de urgență sau incidente, cetățenii sunt încurajați să solicite ajutorul forțelor de ordine din dispozitiv.

Date fiind îngrijorările oamenilor față de acest proiect, va fi organizat și un referendum local. Locuitorii din Rășinari sunt chemați la urne duminică, 8 noiembrie 2026, pentru a se pronunța în privința exploatărilor miniere pe teritoriul comunei.

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