Pe scurt: Milano a fost scena unor proteste violente față de creșterea costului vieții, cu magazine jefuite și incendii. Premierul Giorgia Meloni a condamnat acțiunile, iar autoritățile au reținut zeci de manifestanți.

Protestele față de creșterea costului vieții au degenerat în violențe sâmbătă, 17 octombrie 2026, în Italia, cele mai grave incidente fiind raportate în centrul orașului Milano. Potrivit Mediafax, manifestanții s-au ciocnit cu poliția, au jefuit magazine și au incendiat proprietăți, golind Piazza del Duomo și o galerie comercială de lux.

Marșul, organizat inițial împotriva războaielor și a scumpirilor, a început pașnic, conform relatărilor The Independent. Situația a escaladat când protestatari mascați au aruncat cu pietre, pavele și alte obiecte asupra poliției antirevoltă, construind baricade din mese de bar și dându-le foc. Imagini de la fața locului au surprins o mașină a carabinierilor grav avariată.

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Forțele de ordine au intervenit cu tunuri cu apă și gaze lacrimogene pentru a dispersa mulțimea. Cel puțin doi ofițeri de poliție au fost răniți, iar aproximativ 50 de manifestanți, inclusiv mulți minori, au fost reținuți, potrivit agenției de știri LaPresse.

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Premierul italian Giorgia Meloni a reacționat pe rețelele de socializare, condamnând violențele: „A protesta este un drept. A da foc orașelor noastre nu este”, a scris ea, acuzând „huliganii care exploatează demonstrațiile pentru a semăna haos, a-i ataca pe cei responsabili de asigurarea securității și a ține orașe întregi ostatice”.

Primarul orașului Milano, Giuseppe Sala, a declarat că „motivele protestelor au fost de înțeles. Violența împotriva forțelor de ordine și daunele grave aduse orașului nu sunt justificabile”, potrivit sursei citate.

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Aceste tulburări din Italia au coincis cu proteste similare în Franța, unde peste 1.200 de persoane au fost reținute și 150 de polițiști și jandarmi au fost răniți. Ministerul francez de Interne a estimat participarea a aproximativ 550.000 de persoane la manifestațiile din întreaga țară, dintre care 110.000 la Paris. În total, au avut loc 110 manifestații, la care s-au alăturat studenți, angajați din sectorul public, agricultori și membri ai mișcării „vestelor galbene”.

Protestele din Italia și Franța au fost declanșate de nemulțumirile legate de costul ridicat al vieții, reunind diverse categorii sociale și generând reacții ferme din partea autorităților.

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