Rezultat excelent pentru Interstar la Sfântu Gheorghe: sibiencele au șanse mari să promoveze în liga 2

Fetele de la Interstar Sibiu au remizat duminică la Sfântu Gheorghe, 1-1 cu Sepsi, într-un duel direct al echipelor care se bat la promovare.

Primele clasate din Seria 2 a Ligii 3, Sepsi OSK și Interstar s-au înfruntat pentru prima dată în acest sezon, în runda a cincea a competiției.

Sibiencele au deschis scorul în minutul 39, prin reușita golgheterei Denisa Chirilă. Gazdele au restabilit egalitatea în minutul 64, prin Fülöp Bettina.

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S-a terminat 1-1, un rezultat pozitiv pentru echipa pregătită de Octavian Budică, care a irosit numeroase ocazii de a mai marca.

”A fost un meci intens, de luptă, împotriva unei echipe cu adevărat închegate și bine organizate. Vreau să felicit adversarele noastre pentru atitudine și pentru modul în care au luptat până la ultimul fluier, au demonstrat de ce sunt în top. Din punctul nostru de vedere, a fost un joc pe care l-am dominat în cea mai mare parte, ne-am creat ocazii, însă din păcate nu am reușit să închidem meciul când am avut ocazia. Acest egal este ca un duș rece extrem de util pentru noi. În fotbal, dacă nu fructifici momentul de dominație, adversarul te poate pedepsi la prima neatenție, ceea ce s-a și întâmplat de altfel” a spus Octavian Budică.

Interstar rămâne lider neînvins în serie, cu două puncte avans față de Sepsi. În Liga 3 se joacă în sistem tur/retur/tur/retur/, iar prima clasată promovează în eșalonul secund.

”Cel mai important este că rămânem pe primul loc, la două puncte avans, iar destinul este în continuare exclusiv în mâinile noastre. Invincibilitatea și poziția de lideri nu vin de la sine, ci se apară meci de meci. Luăm învățămintele din acest joc, rămânem conectați, muncim și mai mult la antrenamente și privim cu încredere spre următoarea etapă” mai afirmat tehnicianul lui Interstar.

În mod normal, celelalte trei dueluri directe rămase de jucat dintre Interstar și Sepsi OSK vor decide la final prima clasată.

INTERSTAR: Ghișe – Olaru (Ursu 46), Bocăniciu, D. Oana (Ciontea 77), Onofraș (Rociu 51) – M. Budică, Joantă, Mărgărit (Goia 85) – Băilă, Moga (Buta 85), Chirilă. Antrenor: O. Budică

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