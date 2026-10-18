Rottweiler sibian, pe podium la cea mai mare competiție de profil organizată în județul Sibiu: Yarkko a concurat cu câini din 5 țări / video foto

Nouăzeci de rottweileri din cinci țări s-au întrecut în acest sfârșit de săptămână la Șura Mare, în cadrul celei mai mari competiții dedicate acestei rase organizate vreodată în județul Sibiu. Printre participanți s-au numărat câini cu pedigree valoros și rezultate la competiții internaționale, exemplare care pot ajunge să valoreze zeci de mii de euro. Treizeci de câini au fost premiați, un sibian a urcat pe podium, iar marele premiu a plecat în Serbia.

Competiția „Romania Klub Winner 2026” a fost organizată de Asociația Danubius Rottweiler Klub, sub coordonarea sibianului Alin Șoroștinean, vicepreședintele clubului. Evenimentul a adunat la Șura Mare proprietari și crescători de rottweileri din România, Serbia, Germania, Bulgaria și Ungaria.

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▶ Vezi pagina acestui video: Rottweiler sibian, pe podium la cea mai mare competiție de profil organizată în județul Sibiu: Yarkko a concurat cu câini din 5 țări — VIDEO

Câinii au intrat pe rând în ring, unde au fost evaluați de Werner Walter, un arbitru din Germania, cu o experiență îndelungată în creșterea și evaluarea acestei rase.

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Ce a urmărit arbitrul german și pentru ce au fost premiați câinii

La competiția de la Șura Mare, aspectul fizic nu a fost singurul criteriu de jurizare. Arbitrul a analizat conformația corporală a fiecărui câine, proporțiile, musculatura, structura osoasă, poziția membrelor și modul în care exemplarele se deplasează. De asemenea, au contat aspectul general și cât de bine corespunde fiecare câine standardului internațional al rasei rottweiler.

Câinii au fost împărțiți în categorii în funcție de vârstă, sex și clasa de concurs, astfel încât puii să nu fie comparați direct cu exemplarele adulte.

În total, au fost acordate 30 de premii. Au fost recompensați câini din categoriile pui, juniori, adulți și veterani, separat pentru masculi și femele, în funcție de clasele de concurs. Pe lângă câștigătorii diferitelor categorii, a fost desemnat și cel mai frumos rottweiler al întregii competiții.

Rottweileri care pot valora zeci de mii de euro. Cât costă pregătirea unui câine de competiție

În spatele exemplarelor prezentate în ring se află ani de selecție, antrenamente și investiții importante. Rottweilerii proveniți din linii de campioni mondiali, cu pedigree valoros și rezultate internaționale, pot ajunge să valoreze zeci de mii de euro.

Prețul unui pui este însă doar începutul cheltuielilor. Proprietarii trebuie să investească permanent în hrană de calitate, îngrijire, pregătire și participarea la expoziții, inclusiv în străinătate.

„Un pui poate costa de la o sumă modestă până la două-trei mii de euro, însă apoi urmează cheltuielile cu antrenamentele, concursurile, hrana și vitaminele”, a explicat Alin Șoroștinean, organizatorul competiției.

Organizatorii vor să transforme competiția într-o tradiție la Sibiu

Pentru Alin Șoroștinean, organizarea unui concurs de asemenea amploare în județul Sibiu reprezintă rezultatul unei pasiuni cultivate de zeci de ani. Acesta spune că participarea crescătorilor din străinătate confirmă interesul pentru astfel de evenimente.

„De zeci de ani încercăm să readucem rottweilerul în centrul atenției și la Sibiu. După numeroase competiții organizate în străinătate și rezultate deosebite, competitorii au răspuns pozitiv invitației noastre. Împreună cu membrii clubului am organizat un concurs important, cu mulți participanți, inclusiv din alte țări. Ne dorim ca evenimentul să devină o tradiție. Juriul analizează atent caracteristicile câinilor și cât de bine se încadrează în standardul rasei, apoi le acordă calificative”, a declarat Alin Șoroștinean, organizatorul competiției și vicepreședintele Asociației Danubius Rottweiler Klub.

Asociația a mai organizat expoziții de rottweileri în România, inclusiv la Sibiu, însă ediția din acest an a reunit cel mai mare număr de participanți înregistrat până acum la o asemenea competiție în județ.

Un sibian a urcat pe podium cu Yarkko, fiul unui campion mondial

Dintre cei doi concurenți din Sibiu, Lucian Sturza a reușit să obțină locul al treilea cu Yarkko, un rottweiler în vârstă de numai 20 de luni.

Câinele este fiul lui Giacomo, campion mondial, și a participat până acum la doar trei competiții. Deși este încă foarte tânăr, are deja în palmares un loc al treilea obținut la un campionat mondial.

„Yarkko are 20 de luni și este fiul lui Giacomo, campion mondial. A participat până acum la doar trei concursuri. La campionatul mondial a obținut locul al treilea, iar acum, la Sibiu, a urcat din nou pe podium. În fața noastră au fost doar doi concurenți străini, astfel că Yarkko s-a calificat pentru titlul de cel mai bun câine românesc. Au fost 90 de câini, au venit mulți străini, iar organizarea a fost foarte bună”, a declarat Lucian Sturza, proprietarul câinelui.

Arbitrul german, impresionat de calitatea câinilor din România

Werner Walter, arbitrul competiției, a apreciat atât nivelul exemplarelor înscrise în concurs, cât și organizarea evenimentului. Crescătorul german a revenit în România după mai bine de două decenii și spune că a observat progrese importante în ceea ce privește calitatea rottweilerilor.

„Expoziția a fost foarte bine organizată, iar câinii au o calitate foarte bună. Sunt prietenoși cu oamenii, la fel și proprietarii lor. Este a doua oară când vin în România. Am mai fost acum 22–25 de ani, la Timișoara, iar de atunci nivelul câinilor s-a îmbunătățit mult. Sunt crescător în cadrul Clubului German de Rottweiler și am crescut peste 50 de câini”, a declarat Werner Walter, arbitrul competiției.

Marele premiu a plecat în Serbia. Ginna, desemnată cel mai frumos rottweiler

Titlul de cel mai frumos rottweiler al competiției a fost câștigat de Ginna vom Hause Milačić, o femelă din Serbia, al cărei proprietar, Ljuba Latinovici, nu este la prima victorie obținută în România.

Acesta a povestit că a mai participat la un concurs canin în țara noastră în urmă cu 28 de ani, la București, unde a reușit, de asemenea, să câștige.

„Sunt foarte fericit, mai ales că soția mea, care este pe jumătate româncă, face parte din echipa mea. Prima dată am venit în România acum 28 de ani, la București, și atunci am câștigat o competiție. Astăzi am avut din nou o zi minunată: Ginna vom Hause Milačić a câștigat titlul și este una dintre cele mai bune femele din lume. Le mulțumesc lui Alin și soției sale pentru invitație. Organizarea a fost extraordinară, poate cea mai bună din România din ultimii 10–15 ani”, a declarat Ljuba Latinovici, proprietarul câștigătoarei.â

La finalul competiției, 30 de rottweileri au fost recompensați pentru rezultatele obținute în ring. Organizatorii speră ca evenimentul să devină o tradiție și să aducă anual la Sibiu un număr tot mai mare de crescători și pasionați ai acestei rase.

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