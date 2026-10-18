S-a aflat ce a provocat toxiinfecția alimentară de la nunta de la Palatul Brukenthal din Avrig: ce au descoperit inspectorii DSP în telemea / EXCLUSIV

Telemeaua de vacă servită la nunta de la Palatul Brukenthal din Avrig, unde 30 de persoane au avut nevoie de asistență medicală, este indicată drept posibila sursă a toxiinfecției alimentare. Potrivit unui raport oficial al DSP Sibiu, obținut de Ora de Sibiu, analizele au identificat în brânză bacteria Staphylococcus aureus și gene asociate producerii de enterotoxine. Ancheta a scos la iveală și probleme de igienă la centrul care a furnizat telemeaua, inclusiv apă necorespunzătoare pentru consumul uman.

La trei săptămâni de la incidentul care a dus la activarea Planului Roșu de Intervenție la Avrig, Direcția de Sănătate Publică Sibiu a finalizat ancheta epidemiologică. Ora de Sibiu a intrat în posesia raportului oficial, datat 16 octombrie 2026, care prezintă rezultatele analizelor și concluziile specialiștilor privind posibila cauză a îmbolnăvirilor.

Investigațiile au fost realizate de DSP Sibiu în colaborare cu Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA), iar probele recoltate au fost analizate inclusiv la Laboratorul Național de Referință din București.

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Telemeaua de vacă, principala suspectă. Ce au arătat analizele

Telemeaua de vacă este alimentul indicat de specialiști drept posibila sursă a îmbolnăvirilor. În probele analizate a fost identificată bacteria Staphylococcus aureus, iar testele suplimentare au confirmat prezența unor gene asociate producerii de enterotoxine stafilococice.

Un element important în stabilirea acestei suspiciuni a fost intervalul scurt în care au apărut simptomele. Participanții au început să se simtă rău la aproximativ două până la șapte ore după consumarea alimentelor, ceea ce este compatibil cu o intoxicație stafilococică.

„Având în vedere simptomatologia digestivă comună, incubația scurtă (2-7 ½ ore), evoluția autolimitată și identificarea stafilococului în proba de telemea de vacă atât la Laboratorul de microbiologie-DSP Sibiu cât și în Laboratorul sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor Sibiu ne-a determinat să considerăm alimentul incriminat posibila sursă a focarului”, se arată în raportul DSP Sibiu.

În telemea au fost descoperite și concentrații crescute de E. coli, bacterie a cărei prezență peste limitele admise indică probleme de igienă în procesul de producție, manipulare sau păstrare a alimentelor.

DSP explică însă că debutul rapid al simptomelor nu este caracteristic unei îmbolnăviri provocate de E. coli.

„O concentrație crescută de E. Coli, indicator clasic de contaminare fecală sugerează nerespectarea normelor sanitare cu deficiențe majore de igienă pe lanțul de producție, manipulare sau păstrare. Cu toate acestea, un debut brusc al simptomatologiei la doar 2-7 ore de la consum rămâne atipic pentru E. Coli, el având nevoie de 10-36 ore ca să se multiplice în intestin și să provoace mai degrabă diaree nu predominant vărsături ca la scurt timp de la consum, aspect caracteristic pentru Stafilococ, care are capacitatea de a secreta enterotoxine direct în aliment”, explică specialiștii DSP în document.

Analizele efectuate la Laboratorul Național de Referință din București au confirmat absența unei tulpini verotoxigenice de E. coli și prezența bacteriei Staphylococcus aureus, prin identificarea genei NUC. Au fost detectate și genele SEG și SEI, asociate enterotoxinelor stafilococice de tip G și I.

Probleme de igienă și apă nepotabilă la furnizorul brânzei

Ancheta a fost extinsă la centrul de prelucrare a laptelui de unde provenea telemeaua de vacă. Inspectorii DSP au recoltat trei probe de pe suprafețe, două probe de telemea de oaie și o probă de apă din sursa proprie a unității.

Rezultatele au evidențiat probleme de igienizare și dezinfecție, dar și faptul că apa din sursa proprie a centrului nu respecta condițiile necesare pentru consumul uman.

„Rezultatele neconforme ale suprafețelor de la centrul prelucrare lapte care a furnizat telemeaua de vacă au sugerat deficiențe în procesul de igienizare și dezinfecție, iar proba de apă din sursa proprie prin depășirea valori parametrice pentru amoniu, NTG și prin prezența bacteriilor coliforme au sugerat că este necorespunzătoare pentru utilizare ca apa destinată consumului uman”, se precizează în raport.

În urma verificărilor, centrul de prelucrare a laptelui a fost amendat, iar activitatea de fabricare a produselor lactate a fost suspendată până la remedierea deficiențelor.

Ulterior, după analizarea unor noi probe și efectuarea unei inspecții de către Serviciul Control în Sănătate Publică, autoritățile au permis reluarea activității, cu respectarea măsurilor dispuse.

Managerul Palatului Brukenthal: „Telemeaua a fost servită doar la acel eveniment”

Contactată de Ora de Sibiu, Mihaela Klingeis, managerul Palatului Brukenthal din Avrig, a oferit detalii despre proveniența brânzei și despre modul în care aceasta a fost servită în ziua nunții.

„Da, pentru că ne-ați întrebat, v-am spus că, din primele informații, problema ar putea fi de la brânză. Noi nu am transmis un comunicat și nici nu am făcut publice concluziile anchetei. Telemeaua am cumpărat-o de la un producător local cu care colaborăm de mai mult timp și de la care am mai achiziționat produse. Lotul acesta a fost cumpărat chiar în dimineața nunții și a fost servit doar la acel eveniment. Deși în aceeași zi am mai avut un eveniment în paralel, telemeaua nu a fost pusă pe masa de gustări de acolo. Așteptăm ca DSV să finalizeze ancheta și să transmită un comunicat oficial”, ne-a declarat Mihaela Klingeis, managerul Palatului Brukenthal Avrig.

Nu s-a stabilit cu certitudine unde s-a contaminat brânza

Deși rezultatele analizelor indică telemeaua de vacă drept posibila sursă a toxiinfecției alimentare, ancheta DSP Sibiu nu a putut stabili cu certitudine unde și când a avut loc contaminarea.

Specialiștii nu au putut confirma dacă bacteria era prezentă în produs încă de la furnizor sau dacă telemeaua a fost contaminată ulterior, în timpul manipulării ori al păstrării.

În raport se precizează că identificarea bacteriei Staphylococcus aureus în telemea, corelată cu simptomele persoanelor afectate și cu intervalul scurt în care acestea au apărut, susține ipoteza unei intoxicații alimentare stafilococice.

Totuși, bacteria nu a putut fi identificată și la persoanele îmbolnăvite, deoarece nu au existat probe disponibile pentru analiză.

„Deși stafilococul nu a fost identificat la bolnavi (lipsa probe), simptomatologia similară a cazurilor după consumul alimentului contaminat (telemea de vacă) nu infirmă o toxiinfecție alimentară”, se arată în documentul DSP Sibiu.

În aceste condiții, autoritățile au clasificat focarul de toxiinfecție alimentară drept unul probabil, nu confirmat.

Nunta de la Palatul Brukenthal s-a încheiat cu Plan Roșu. Mirii, printre cei afectați

Incidentul a avut loc în seara zilei de 26 septembrie, la o nuntă organizată la Palatul Brukenthal din Avrig, la care participau aproximativ 80 de persoane.

Mai mulți invitați au început să acuze stări de rău, iar autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție. La fața locului au fost mobilizate echipaje SMURD, ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean Sibiu și o autospecială pentru transportul victimelor multiple.

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În total, 30 de persoane au avut nevoie de evaluare medicală, iar 20 au fost transportate la spital. Dintre acestea, 17 au ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu.

Toți cei 17 pacienți au fost externați cu recomandări medicale, fără să necesite internarea.

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Printre persoanele care au acuzat simptome s-au numărat și mirii, potrivit declarațiilor făcute ulterior de reprezentanții locației.

Palatul Brukenthal, amendat cu 30.000 de lei după incident

Imediat după incident, inspectorii DSVSA Sibiu au efectuat controale la unitatea de alimentație din cadrul Palatului Brukenthal.

Au fost descoperite deficiențe privind condițiile de igienă, identificarea produselor alimentare și întreținerea spațiilor de producție și depozitare. Activitatea unității a fost suspendată, iar operatorul a primit o amendă de 30.000 de lei.

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La acel moment, reprezentanții Palatului Brukenthal declarau pentru Ora de Sibiu că incidentul i-a afectat atât pe organizatori, cât și pe miri și invitați, însă alimentul care ar fi putut provoca îmbolnăvirile nu era cunoscut.

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Raportul DSP Sibiu din 16 octombrie prezintă concluziile anchetei epidemiologice și indică telemeaua de vacă drept posibila sursă a îmbolnăvirilor. Locul și momentul exact al contaminării nu au putut fi stabilite.

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