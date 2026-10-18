Pe scurt: O viitoare profesoară din Sibiu povestește cum lipsa pasiunii profesorilor și sistemul de notare afectează elevii, iar evaluările nu țin pasul cu tehnologia.

Cătălina Anghel, studentă de 19 ani în anul II la specializarea Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar (PIPP) din cadrul Facultății de Științe Socio-Umane a Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, a vorbit despre problemele pe care le observă în sistemul de învățământ de stat. Potrivit Edupedu.ro, tânăra a declarat că a întâlnit situații în care profesorii vin la curs, citesc pur și simplu de pe prezentări PowerPoint și nu mai există interacțiunea pe care și-ar dori-o cu aceștia.

„Observ că există profesori care nu mai predau cu aceeași pasiune, pe care, probabil, o aveau la început. Unii preferă să citească, să dea teme online și să reducă interacțiunea directă cu studenții. Pe de altă parte, și reacțiile studenților sunt diferite față de cele din trecut. Mulți sunt grăbiți, stau mereu cu ochii în telefon, folosesc AI și încearcă să depună cât mai puțin efort. Nu cred că aceasta este reacția pe care profesorii și-ar dori-o din partea studenților, dar ea reflectă o schimbare reală de mentalitate”, a spus Cătălina Anghel.

Infrastructura deficitară și lipsa unui mediu de învățare adaptat

Prima problemă semnalată de studentă este infrastructura: „Consider că infrastructura este o problemă importantă în învățământul de stat. Fondurile și investițiile făcute la toate nivelurile, gimnaziu, liceu, facultate, nu reușesc întotdeauna să creeze un mediu confortabil pentru învățare și predare. De multe ori, spațiile nu sunt suficient de bine adaptate, iar acest lucru scade eficiența procesului educațional.”

Notele ca etichete și impactul asupra elevilor

Cătălina Anghel consideră că sistemul de notare reprezintă una dintre marile probleme ale școlii, cu efecte de durată asupra elevilor.

„De multe ori, elevii ajung să se autoevalueze exclusiv în funcție de notele sau calificativele pe care le primesc, iar această imagine despre sine poate fi profund eronată. Notele ajung să pună etichete asupra elevilor, etichete care nu sunt întotdeauna corecte. Dacă un elev ia o notă mică, nu înseamnă automat că nu este bun la materia respectivă sau că nu are viitor. Totuși, de multe ori, atât școala, cât și societatea îi fac pe elevi să creadă exact acest lucru. În timp, aceste experiențe influențează imaginea de sine și disponibilitatea de a continua să înveți și să te perfecționezi. Dacă un copil ajunge să creadă încă din școală că «nu este bun», atunci este mult mai greu să mai creadă, mai târziu, în valoarea învățării continue.”

Ora de Sibiu a scris, în septembrie 2026, despre opiniile Cătălinei Anghel privind notarea și impactul tehnologiei în școală.

Evaluarea în era inteligenței artificiale și adaptarea profesorilor

Studenta atrage atenția și asupra modului în care inteligența artificială influențează evaluarea: „Este frustrant să primești mereu același tip de proiect pentru evaluare și să știi că el poate fi rezolvat foarte ușor cu ajutorul ChatGPT. Acest instrument are avantajele lui și poate fi foarte util în research, însă trebuie să știm să filtrăm informațiile. Interzicerea totală nu cred că ar avea efectele dorite. Mai degrabă, trebuie să știm cum să gestionăm relația elevilor cu astfel de instrumente și să regândim evaluările, astfel încât elevii să poată demonstra ce știu cu adevărat, fără a depinde de inteligența artificială. Este nevoie de o schimbare în modul de evaluare, chiar dacă nu este ușor de implementat rapid.”

Despre diferențele dintre generațiile de profesori, Cătălina Anghel consideră că debutanții se pot adapta mai ușor la tehnologie, dar nu îi exclude pe cei cu vechime: „Profesorii debutanți au avantajul de a fi deja acomodați cu AI-ul și cu tehnologia și tocmai de aceea se pot adapta mai ușor. Ei știu mai bine cum este să fii elev într-o lume în care telefonul, internetul și platformele digitale fac parte din viața de zi cu zi. Cred că mi-ar fi mai ușor să integrez aceste tehnologii în procesul didactic, dar asta nu înseamnă că este imposibil și pentru profesorii cu vechime în sistemul de învățământ. E nevoie de timp ca să înțeleagă ce presupun aceste instrumente, astfel că lucrurile ar putea funcționa foarte bine și pentru ei.”

Salarii mici și statut fragil pentru profesori

Întrebată dacă meseria de profesor este atractivă pentru tineri, studenta spune că aceasta atrage mai ales pe cei cu vocație, dar există și numeroase dezavantaje: salariile mici, statutul social fragil și presiunea de a fi mereu „la un click distanță” pentru elevi și părinți. Aceste aspecte îi pot ține pe mulți tineri departe de cariera didactică.

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