Donald Trump a semnat vineri seara un ordin executiv care suspendă o parte dintre sancțiunile împotriva Rusiei votate de Congres, cu două zile înainte să intre în vigoare.

Ordinul susține că suspendarea unora dintre măsuri este în interesul național al SUA. Secretarul de stat Marco Rubio a spus sâmbătă că este vorba despre o pauză de 60 de zile, în care administrația vrea să analizeze ce efecte ar avea sancțiunile și tarifele vamale asupra economiei mondiale și a celei americane, potrivit BBC.

Legea fusese promulgată de Trump în septembrie. Ea îi dă președintelui posibilitatea să aplice taxe vamale de până la 100% importurilor din primele cinci țări cumpărătoare de petrol și gaze rusești, în principal China și India. Textul prevede și sancțiuni împotriva unor lideri ruși, printre care Vladimir Putin, împotriva instituțiilor financiare rusești și a așa-numitei flote din umbră, adică a navelor folosite pentru ocolirea embargourilor.

Motorina rusească și alegerile din noiembrie

Decizia vine la câteva zile după un acord între Washington și Moscova privind ridicarea unor sancțiuni, astfel încât SUA să poată importa cantități mari de motorină rusească, relatează Economica.net. Prețurile energiei au crescut puternic în Statele Unite pe fondul războiului cu Iranul, iar tabăra lui Trump este îngrijorată de efectul scumpirilor asupra alegerilor legislative de la începutul lunii noiembrie.

Planul de import a fost criticat încă de la început de Kiev și de aliații europeni ai Ucrainei. Volodimir Zelenski a susținut că înțelegerea ar echivala cu o investiție americană în efortul de război al Rusiei. Pe 10 octombrie, Trump a cerut chiar schimbarea președintelui ucrainean după acordul cu Putin pentru motorină, iar Kievul a respins presiunile.

Reacțiile de la Kiev și de la Moscova

Președintele ucrainean a regretat sâmbătă că SUA ignoră complet sancțiunile și a spus că legea ar fi trebuit să pună o presiune reală asupra Rusiei pentru încheierea războiului. Zelenski a amintit că, peste noapte, Rusia a lovit 15 obiective energetice ucrainene, ceea ce a provocat întreruperi de curent în mai multe regiuni, și a acuzat Moscova că vrea să lase Ucraina fără electricitate chiar înaintea iernii.

El a mai spus că se așteaptă ca administrația americană să ridice și alte sancțiuni împotriva Rusiei. Negociatorii ucraineni au vorbit vineri cu omologii americani, iar cele două echipe s-ar putea întâlni săptămâna viitoare.

La Moscova, ordinul a fost primit cu satisfacție. Trimisul rus Kirill Dmitriev l-a descris pe X drept un moment important și istoric și a afirmat că sancțiunile ar fi produs daune serioase mai ales pieței americane și celei globale.

Critici în Congres, inclusiv din partea republicanilor

Democrații au atacat decizia. Congresmanul Don Beyer, din Virginia, a acuzat că Trump a capitulat în fața lui Putin și și-a trădat partenerii ucraineni, iar liderul democraților din Senat, Chuck Schumer, a criticat și el măsura.

Nemulțumirea se vede însă și în rândul republicanilor. Senatorul Ted Cruz, aliat al președintelui, a spus la Fox News că ar fi preferat ca Trump să nu facă acest pas și că „calea actuală” îl avantajează pe Putin. John Cornyn a scris pe X că a-l ajuta pe Putin în Ucraina este o greșeală gravă. Thom Tillis, critic frecvent al președintelui în politica externă, a reacționat tot pe X: „Este complet iresponsabil”. El a adăugat că, dacă vrea să reducă prețurile la energie, Trump ar trebui să rezolve problema iraniană, nu să-i facă un favor lui Putin.

Republicanul Michael McCaul, care a apărat legea, a cerut ca președintele să revină asupra deciziei. Reprezentantul Don Bacon a avertizat că mulți parlamentari vor ezita să voteze finanțarea agendei lui Trump, în condițiile în care acesta ar sprijini invazia unui dictator și și-ar abandona un aliat.

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