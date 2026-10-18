Pe scurt: Un român stabilit în Italia a dat lovitura la pariuri, câștigând aproape 192.000 de euro după ce a repetat același bilet de patru ori. Planurile sale pentru bani includ investiții imobiliare.

Un român de 30 de ani care locuiește în Pederobba, Italia, a reușit să câștige 191.800 de euro la pariuri sportive, după ce a mizat pe șase meciuri de fotbal și a jucat de patru ori același bilet. Potrivit Știrile ProTV, acesta este cel mai mare câștig înregistrat vreodată la agenția respectivă, administrată de familia Ronzani de trei generații.

Proprietarul agenției, David Ronzani, a declarat că afacerea funcționează de 50 de ani și nu a mai avut niciodată un câștig atât de mare. „Câștigătorul nu locuiește în localitatea noastră, ci în Pederobba. Este un bărbat de 30 de ani, care locuiește în comuna învecinată și lucrează într-o altă localitate din zonă. Este un client destul de fidel”, a explicat Ronzani.

Românul și-a făcut deja planuri cu banii

Românul și-a făcut deja planuri pentru suma obținută. O parte din bani va fi folosită pentru achitarea unui credit ipotecar, iar restul va merge către achiziția unui apartament pe care intenționează să îl închirieze. „Sunt fericit că a ales să investească banii, fără să riște să îi piardă”, a declarat proprietarul agenției.

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David Ronzani a precizat că biletul câștigător a fost jucat de patru ori, fiecare combinație aducând un câștig de aproximativ 48.000 de euro. „A fost un pariu repetat de patru ori. De fiecare dată a câștigat 48.000 de euro. Este cel mai mare câștig de când bunicul meu a deschis afacerea, în urmă cu 50 de ani”, a spus Ronzani.

Proprietarul agenției a mai dezvăluit că românul nu se află la primul câștig important. În urmă cu aproximativ doi ani, acesta ar fi obținut 9.000 de euro la o altă agenție de pariuri din zonă.

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