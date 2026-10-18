Pe scurt: Incidentul de pe Nistru a dus la reținerea a doi grăniceri ucraineni și la internarea unui bărbat din Kiev, după ce acesta a fost lovit în timp ce încerca să treacă frontiera înot.

Un bărbat din Ucraina care încerca să traverseze înot râul Nistru spre Republica Moldova a fost lovit cu vâslele de grăniceri ucraineni care îl urmăreau, potrivit Mediafax. Incidentul a avut loc joi, 15 octombrie 2026, în jurul orei 15:00, în apropierea satului Holoșnița, raionul Soroca, conform informațiilor furnizate de Poliția de Frontieră a Republicii Moldova, citată de Suspilne.

Doi grăniceri ucraineni, aflați într-o ambarcațiune cu motor, au trecut frontiera în Republica Moldova în timp ce încercau să rețină un cetățean ucrainean care traversa înot râul. Imagini distribuite pe rețelele de socializare arată cum bărbatul încearcă să scape de grăniceri, care îl urmăresc cu barca și îl lovesc cu vâslele. Martori aflați pe mal au filmat scena și au strigat la cei doi agenți.

Imagini surprinse la fața locului în timpul incidentului. Sursa video: Democrația Acasă / Facebook

Bărbatul din Kiev a ajuns la spital cu comoție cerebrală

Victima, un bărbat de 49 de ani din Kiev, a fost internat la Spitalul Raional Soroca, în secția de traumatologie, după ce a suferit mai multe lovituri la cap. Medicul traumatolog Dorin Jamba a declarat pentru TVR Moldova că pacientul era conștient la internare, dar prezenta dureri de cap, amețeli și tremur generalizat. „A fost lovit de mai multe ori în cap, nu știu, cu vâslele sau cu ce au fost. Când a ajuns la spital era deja conștient, cu durere de cap, amețeli, tremur generalizat. Acum starea lui este stabilă, starea generală satisfăcătoare și o să mai stea câteva zile sub tratament”, a precizat medicul.

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Doi grăniceri ucraineni reținuți și anchetați pentru trecerea ilegală a frontierei

Poliția de Frontieră a Republicii Moldova a transmis că o patrulă de intervenție a preluat cei doi grăniceri ucraineni, care au fost duși la sediul Sectorului Poliției de Frontieră Cosăuți. Cazul a fost înaintat Procuraturii, care a dispus începerea urmăririi penale pentru trecerea ilegală a frontierei de stat, infracțiune prevăzută de articolul 362 din Codul penal al Republicii Moldova. „În privința celor două persoane au fost aplicate procedurile prevăzute de cadrul legal în vigoare, cu respectarea competențelor instituțiilor responsabile”, a transmis instituția.

Purtătorul de cuvânt al Serviciului de Grăniceri al Ucrainei, Andrii Demcenko, a declarat pentru Suspilne că agenții au observat un bărbat care încerca să traverseze înot Nistrul și au pornit în urmărirea acestuia cu o barcă. Potrivit oficialului, grănicerii au reușit să îl ajungă din urmă, în ciuda rezistenței opuse de bărbat, însă motorul ambarcațiunii s-ar fi oprit din cauza nivelului scăzut al apei. Ulterior, curenții ar fi împins barca spre malul moldovenesc, unde un grup de persoane ar fi tras ambarcațiunea pe teritoriul Republicii Moldova.

Demcenko a precizat că autoritățile ucrainene au deschis o anchetă internă și au discutat deja cu reprezentanții Poliției de Frontieră din Republica Moldova. „În acest moment, a avut deja loc o întâlnire între reprezentanții autorităților de frontieră cu partea moldovenească în legătură cu această situație și a existat un schimb de informații din partea noastră și din partea moldovenească”, a declarat purtătorul de cuvânt. Oficialul ucrainean a mai spus că autoritățile de la Kiev nu cunosc, deocamdată, locul în care se află cetățeanul ucrainean reținut de polițiștii moldoveni și că informațiile privind situația celor doi grăniceri vor putea fi comunicate ulterior.

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