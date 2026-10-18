Pe scurt: Vânt de până la 90 km/h la munte, ploi abundente și strat nou de zăpadă de 20 cm sunt așteptate în următoarele zile. Moldova și Dobrogea sunt sub cod galben.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare de vreme rea valabilă de duminică, 18 octombrie 2026, ora 10:00, până marți, 20 octombrie 2026, ora 02:00. Potrivit Mediafax, sunt prognozate ploi, intensificări ale vântului și ninsori la altitudini mari, cu depunere de strat nou de zăpadă în zonele montane.

În intervalul menționat, vântul va avea intensificări temporare în Moldova și Dobrogea, cu viteze în general de 45-60 km/h. Sudul Banatului și vestul Olteniei vor fi și ele afectate, cu rafale de 40-45 km/h. La munte, în special în zona înaltă a Munților Banatului și a Carpaților Meridionali și de Curbură, rafalele pot atinge 70-90 km/h.

Pe lângă vânt, ploile vor afecta Moldova, Dobrogea, jumătatea de est a Munteniei și a Transilvaniei. Cantitățile de apă acumulate vor fi de 10-20 l/mp, iar izolat pot depăși 30-35 l/mp, ceea ce poate duce la acumulări semnificative de apă în unele zone.

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La altitudini de peste 2.000 de metri, precipitațiile vor fi predominant sub formă de ninsoare. În special în estul Carpaților Meridionali, în masivele Bucegi și Făgăraș, se va depune un strat de zăpadă de 10-20 de centimetri pe parcursul intervalului de avertizare.

ANM a emis și o atenționare cod galben de intensificări ale vântului, valabilă de duminică, 18 octombrie 2026, ora 21:00, până luni, 19 octombrie 2026, ora 21:00. Moldova și, local, Dobrogea sunt regiunile vizate, unde vântul va sufla cu viteze de 50-70 km/h.

Un episod similar de vreme severă a fost semnalat și în urmă cu câteva zile, când la munte au fost anunțate ninsori și strat de zăpadă de până la 15 centimetri.

ANM recomandă populației să urmărească actualizările meteorologice și să ia măsuri de precauție, mai ales în zonele montane și în regiunile vizate de cod galben.

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