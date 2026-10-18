O vulpe a fost filmată, duminică dimineața, plimbându-se pe străzile din centrul Sibiului.

Imaginile au fost trimise pe adresa redacției de către un cititor Ora de Sibiu.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

▶ Vezi pagina acestui video: Vulpe la plimbare pe străzile din centrul Sibiului — VIDEO

Acesta a precizat că vulpea a fost zărită în jurul orei 06:40 pe străzile din centrul orașului, în zona bisericii Ursulinelor. „Este pentru prima dată când o văd în această zonă”, a spus cititorul.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

Vara aceasta, Primăria Sibiu a încheiat un nou contract de prestări servicii cu Asociația de Vânătoare Hubertus Șelimbăr, gestionarul fondului cinegetic de pe raza municipiului și stațiunii Păltiniș, având în vedere că în ultima perioadă s-au înmulțit aparițiile vulpilor și jderilor în intravilan. Animalele ar urma să fie relocate odată ce vor fi prinse.

Pentru fiecare exemplar capturat Primăria plătește 500 lei fără TVA, iar pentru amplasarea și supravegherea capcanelor autorizate, 650 lei fără TVA/24 ore. Prețul total de 1.150 de lei fără TVA se achită doar dacă exemplarul este capturat. În cazul de față, cititorul care a trimis imaginile către Ora de Sibiu a precizat că nu a sesizat autoritățile.

Citește și: S-au înmulțit vulpile la Sibiu: Ce soluții are Primăria

Comentarii