Pe scurt: Adolescenții din Sibiu pot participa la ateliere de măști teatrale susținute de Neamera Teatro, descoperind tehnici creative și expresivitate artistică. Experiența include sesiuni foto și o expoziție finală.

Teatrul pentru Copii și Tineret „Gong” Sibiu lansează, în perioada 28 octombrie – 1 noiembrie, o serie de ateliere dedicate adolescenților, sub coordonarea companiei internaționale Neamera Teatro (Spania/Italia).

Potrivit comunicatului transmis de instituție, programul cuprinde două module distincte, concepute pentru a stimula creativitatea și experimentul artistic prin intermediul artei măștilor teatrale. Atelierele se vor desfășura în limba engleză, cu traducere în limba română.

Primul modul, intitulat „Metamorphosis – fascinația transformării”, se va desfășura între 28 și 30 octombrie, de miercuri până vineri, de la ora 15:00, și se adresează adolescenților cu vârsta peste 12 ani. Participanții vor explora măștile tradiționale din Africa, Mexic, India sau Nepal, folosind materiale simple precum hârtia, cartonul și fibrele naturale pentru a crea obiecte artistice unice. Pe parcursul celor trei întâlniri, adolescenții vor transforma ideile creative în forme tridimensionale, reflectând metamorfozele specifice vârstei lor.

Experiența va fi completată de o sesiune fotografică, în care măștile realizate vor fi puse în dialog cu spațiile și poveștile orașului Sibiu. Lucrările participanților vor fi ulterior prezentate într-o expoziție organizată de Teatrul „Gong”.

Cel de-al doilea modul, „Artă, joacă și creativitate”, va avea loc sâmbătă, 31 octombrie, și duminică, 1 noiembrie, tot de la ora 15:00, fiind destinat adolescenților cu vârsta peste 14 ani. Acest atelier propune descoperirea măștilor reversibile, cu două fețe, care permit construirea unor personaje diferite prin schimbarea perspectivei. Participanții vor experimenta tehnici de tăiere și lipire a hârtiei, explorând volume, linii și forme abstracte, iar apoi vor da viață creațiilor prin mișcare și improvizație teatrală.

Participarea la fiecare modul presupune înscrierea la întregul ciclu de ateliere, fiecare întâlnire reprezentând o etapă a procesului de creație. Fiecare atelier are o durată de 3 ore, iar costul este de 24 lei/modul.

„Ne dorim ca adolescenții să descopere teatrul și dincolo de scenă, ca pe un spațiu în care pot experimenta liber, își pot exprima ideile și pot învăța lucruri noi despre ei înșiși. Masca este un instrument artistic fascinant, pentru că ne permite să devenim altcineva și, paradoxal, să descoperim mai multe despre propria identitate. Prin aceste ateliere, aducem la Sibiu experiența unor artiști internaționali și continuăm să dezvoltăm un program de educație culturală în care întâlnirea cu arta devine o experiență personală, nu doar una de spectator”, a declarat Adrian Tibu, managerul Teatrului pentru Copii și Tineret „Gong” Sibiu.

Compania Neamera Teatro a fost fondată în 2014 de Diana Costa (Italia) și Pablo Durán Rojas (Spania), dezvoltând proiecte care îmbină teatrul, artele vizuale și educația. Numele companiei provine din limba greacă și evocă ideea unei „zile noi” și a unei „ființe noi”.

Artiștii Neamera Teatro colaborează cu academii de teatru, universități, școli și instituții culturale din Europa, iar spectacolele lor au fost prezentate în festivaluri internaționale din Europa, Asia și America de Sud.

Ora de Sibiu a scris, în 14 octombrie 2026, despre premiera piesei „Ursul păcălit de vulpe” la Teatrul Gong din Sibiu, un eveniment care a adus în atenție farmecul basmelor copilăriei.

Comentarii