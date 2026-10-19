Apel pentru Raluca, o fetiță de 6 ani cu o boală genetică rară: operația costă peste 100.000 de euro / foto

Raluca, o fetiță de 6 ani diagnosticată cu sindrom Pitt-Hopkins, are nevoie de sprijin pentru a continua tratamentul și pentru a putea beneficia de noi intervenții chirurgicale complexe în Polonia.

Familia mai trebuie să strângă 106.000 de euro pentru operațiile care i-ar putea îmbunătăți mobilitatea mâinilor și, implicit, calitatea vieții.

Intervenții complexe pentru o șansă la o viață cât mai normală

Raluca suferă de sindromul Pitt-Hopkins, o afecțiune genetică rară. Pentru a-și îmbunătăți mobilitatea mâinilor, medicii au recomandat noi intervenții chirurgicale, care urmează să fie efectuate în Polonia.

Costurile rămase sunt însă foarte mari. Familia mai are nevoie de 106.000 de euro pentru continuarea tratamentului.

„Raluca are nevoie de noi! Fiecare donație, indiferent de valoare, poate însemna un pas mai aproape de recuperare și de copilăria pe care o merită”, se arată în apelul umanitar.

Apel la solidaritate

Cei care doresc să ajute pot face donații în conturile Asociației „ÎN LUMEA MEA”:

RON: RO47BTRLRONCRT0670518101

EUR: RO94BTRLEURCRT0670518101

USD: RO98BTRLUSDCRT0670518101

Donațiile se pot face și prin Revolut, în contul Buțan Maria Andreea:

IBAN Revolut: RO84REVO0000158677003496

Telefon: +40 770 720 589

Revolut: @ANDREEMOFN

PayPal: iliescuandreea1991@gmail.com

Familia și cei care susțin campania îi încurajează și pe cei care nu pot dona să distribuie mesajul, pentru ca povestea Ralucăi să ajungă la cât mai multe persoane.

„Împreună putem face diferența. Pentru Raluca, fiecare gest de bunătate înseamnă speranță”, este mesajul transmis în cadrul campaniei.

Comentarii