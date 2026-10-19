Bărbatul care a schingiuit un câine la Sadu, eliberat din arest

Bărbatul din Sadu, reținut duminică de Poliția Animalelor penru că a băgat un câine într-un sac și l-a aruncat în râu, a fost eliberat.
Individul, în vârstă de 47 de ani, fusese reținut duminică dimineața fiind cercetat pentru schingiuirea animalelor. În cursul zilei de sâmbătă, el a băgat un cățel într-un sac, pe care l-a legat cu o sârmă, și l-a aruncat în râu de pe un pod din Sadu. Un cetățean a sunat la 112 după ce a descoperit evenimentul revoltător. (DETALII AICI)
Bărbatul fără suflet a fost prins imediat de oamenii legii și băgat în arest pentru 24 de ore. Procurorii au dispus însă cercetarea lui în libertate, astfel că a ieșit din Centrul de Reținere și a putut pleca acasă.
Menționăm că, în acest moment, câinele se află în grija unei asociații pentru protecția animalelor. El a reușit să fie salvat la timp.
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