Ce au mâncat nuntașii de la Palatul Brukenthal din Avrig înainte să li se facă rău: noi dezvăluiri din ancheta DSP Sibiu

Telemeaua de vacă a fost singura probă alimentară neconformă dintre cele analizate de DSP Sibiu după toxiinfecția alimentară de la nunta organizată la Palatul Brukenthal din Avrig. Ancheta epidemiologică finală, obținută de Ora de Sibiu, arată că primele simptome au apărut la mai puțin de două ore după servirea aperitivului, înainte ca invitații să consume toate preparatele din meniu. Documentul dezvăluie și noi nereguli descoperite la furnizorul brânzei, unde inspectorii au identificat mucegaiuri și drojdii pe suprafețele de lucru.

Ora de Sibiu a intrat în posesia anchetei epidemiologice finale întocmite de Direcția de Sănătate Publică Sibiu în urma incidentului din 26 septembrie 2026, când mai mulți participanți la o nuntă organizată la Palatul Brukenthal din Avrig au acuzat stări de rău, iar autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție.

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Documentul de șase pagini prezintă cronologia apariției simptomelor, preparatele servite, rezultatele analizelor și neregulile constatate la centrul de prelucrare a laptelui care a furnizat telemeaua.

Primele simptome, înainte de servirea tuturor preparatelor. Ce au mâncat nuntașii

Potrivit anchetei DSP Sibiu, la nuntă au participat aproximativ 80 de persoane. Aperitivul a fost servit în jurul orei 15:15 și a inclus mai multe preparate, printre care salam de Sibiu, mușchi țigănesc, rulou de jambon cu salată de țelină, somon afumat, ruladă de pui cu ciuperci, bărcuță cu brânză, telemea și ruladă de cașcaval cu fructe confiate.

Primele persoane au început să prezinte simptome digestive în jurul orei 17:00. Antreul cald, format din file de șalău cu sos de lămâie, orez risotto și legume, a fost servit în jurul orei 17:15, iar ciorba de văcuță cu smântână și ardei, la ora 19:00.

Anchetatorii au constatat că o parte dintre nuntași se simțeau deja rău înainte de servirea ciorbei.

„Cazurile au debutat începând cu orele 17-17:30, motiv pentru care ciorba nu a fost consumată de toate persoanele cu simptomatologie, multe dintre ele simțindu-se deja rău”, se arată în raportul DSP Sibiu.

Documentul mai precizează că nu toate persoanele care au prezentat simptome consumaseră prăjituri de la candy bar. Totodată, unele dintre preparatele servite la aperitiv fuseseră oferite și la micul dejun în cadrul unității, fără să fie semnalate probleme.

Aceste informații au fost luate în considerare de specialiști pentru identificarea alimentului care ar fi putut provoca îmbolnăvirile.

Telemeaua de vacă, singura probă alimentară neconformă. Ce au arătat analizele

Inspectorii DSP au recoltat zece probe din preparatele servite la nuntă. Printre acestea s-au numărat telemeaua de vacă, rulada de pui, rulada de cașcaval, bărcuța cu cremă de brânză, mușchiulețul țigănesc, salamul de Sibiu, garniturile, ciorba și prăjiturile.

Rezultatele analizelor au indicat o singură probă alimentară neconformă: telemeaua de vacă.

„Probele alimentare recoltate din preparatele servite au fost conforme cu excepția probei de telemea de vacă care a prezentat încărcătura microbiană peste limitele admise cu stafilococ coagulazo-pozitiv”, precizează DSP Sibiu în ancheta epidemiologică finală.

Analizele suplimentare au confirmat prezența bacteriei Staphylococcus aureus în telemea, precum și a genelor SEG și SEI, asociate producerii de enterotoxine stafilococice.

Specialiștii au corelat rezultatele analizelor cu intervalul scurt în care au apărut simptomele, între două și șapte ore și jumătate de la consumarea alimentelor.

„Având în vedere simptomatologia digestivă comună, incubația scurtă (2-7 ½ ore), evoluția autolimitată și identificarea stafilococului în proba de telemea de vacă atât la Laboratorul de microbiologie-DSP Sibiu cât și în Laboratorul sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor Sibiu ne determină să considerăm alimentul contaminat posibila sursă a focarului”, se arată în document.

În telemea au fost identificate și concentrații de E. coli peste limitele admise, însă specialiștii explică faptul că debutul rapid al simptomelor este mai degrabă caracteristic intoxicației stafilococice.

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Mucegaiuri, drojdii și apă necorespunzătoare la furnizorul brânzei

Ancheta a fost extinsă la centrul de prelucrare a laptelui care furnizase telemeaua de vacă. Inspectorii DSP au recoltat trei probe de pe suprafețele de lucru, două probe de telemea de oaie și o probă de apă din sursa proprie.

Rezultatele au scos la iveală deficiențe de igienă.

Din cele trei probe recoltate de pe suprafețe, două au evidențiat prezența mucegaiurilor. Pe una dintre acestea au fost identificate și drojdii, precum și o încărcătură microbiană peste limitele admise.

„La 2 din cele 3 probe de suprafețe, respectiv cuva inox și vas inox mic rezultatele au evidențiat prezența mucegaiurilor, iar cuva de inox a prezentat în plus o încărcătură microbiană NTG peste valorile admise și prezența drojdiilor”, se precizează în documentul DSP Sibiu.

Probleme au fost descoperite și în cazul apei din sursa proprie a unității. Analizele au indicat depășirea valorilor admise pentru amoniu și numărul total de germeni, precum și prezența bacteriilor coliforme.

„Rezultatele neconforme ale suprafețelor de la centrul prelucrare lapte care a furnizat telemeaua de vacă sugerează deficiențe în procesul de igienizare și dezinfecție, iar proba de apă din sursa proprie prin depășirea valorii parametrice pentru amoniu, NTG și prin prezența bacteriilor coliforme sugerează că este necorespunzătoare pentru utilizare ca apă destinată consumului uman”, arată specialiștii DSP.

În urma controlului, furnizorul a fost amendat, iar activitatea de fabricare a produselor lactate a fost suspendată până la remedierea deficiențelor constatate.

Ulterior, după efectuarea unor noi verificări, DSP Sibiu a permis reluarea activității. Potrivit anchetei finale, această măsură a fost comunicată la 13 octombrie 2026.

Managerul Palatului Brukenthal: „Telemeaua a fost servită doar la acel eveniment”

Contactată de Ora de Sibiu, Mihaela Klingeis, managerul Palatului Brukenthal Avrig, a oferit detalii despre proveniența telemelei de vacă și despre modul în care aceasta a fost servită în ziua nunții.

„Da, pentru că ne-ați întrebat, v-am spus că, din primele informații, problema ar putea fi de la brânză. Noi nu am transmis un comunicat și nici nu am făcut publice concluziile anchetei. Telemeaua am cumpărat-o de la un producător local cu care colaborăm de mai mult timp și de la care am mai achiziționat produse. Lotul acesta a fost cumpărat chiar în dimineața nunții și a fost servit doar la acel eveniment. Deși în aceeași zi am mai avut un eveniment în paralel, telemeaua nu a fost pusă pe masa de gustări de acolo. Așteptăm ca DSV să finalizeze ancheta și să transmită un comunicat oficial”, ne-a declarat Mihaela Klingeis, managerul Palatului Brukenthal Avrig.

Peste 20 de nuntași au ajuns la spitale. Ce simptome au avut

Ancheta epidemiologică finală consemnează 26 de persoane evaluate medical la fața locului și 22 care s-au prezentat la unități sanitare din Sibiu.

Dintre acestea, 16 au fost evaluate la Spitalul Clinic Județean de Urgență, cinci la Spitalul Militar și una la Spitalul Clinic de Pediatrie.

Persoanele afectate au prezentat în principal vărsături, diaree și dureri abdominale. Mai mult de jumătate dintre cazuri au fost însoțite și de frisoane, iar unele persoane au acuzat dureri de cap și amețeli.

„Majoritatea cazurilor au prezentat vărsături, scaune diareice și dureri abdominale; mai mult de jumătate dintre cazuri au acuzat și frisoane, iar unii dintre ei au prezentat asociat cefalee și amețeli (4 cazuri)”, se arată în document.

În cele mai multe cazuri, simptomele digestive au dispărut după câteva ore. Au existat însă și persoane care au continuat să acuze slăbiciune, cefalee și amețeli timp de două zile.

Niciuna dintre persoanele evaluate în spitale nu a necesitat internarea. Până în dimineața zilei de 27 septembrie, toate părăsiseră unitățile medicale.

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Focarul, închis oficial pe 15 octombrie. DSP nu a putut confirma unde s-a contaminat brânza

Deși telemeaua de vacă este indicată drept posibila sursă a îmbolnăvirilor, autoritățile nu au stabilit cu certitudine unde și când s-a produs contaminarea.

DSP Sibiu precizează că identificarea bacteriei în aliment, alături de simptomele similare și de intervalul scurt în care acestea au apărut, susține ipoteza unei intoxicații alimentare stafilococice. Totuși, nu au existat probe biologice suficiente pentru identificarea aceluiași agent patogen la persoanele afectate.

„Deși stafilococul nu a fost identificat la bolnavi (lipsa probe), simptomatologia similară a cazurilor după consumul alimentului contaminat (telemea de vacă) nu infirmă o toxiinfecție alimentară”, precizează raportul DSP Sibiu.

Focarul a fost închis oficial la 15 octombrie 2026, după comunicarea rezultatelor analizelor efectuate la Laboratorul Național de Referință din București.

Clasificarea finală stabilită de DSP Sibiu este „focar probabil de toxiinfecție alimentară stafilococică”.

În urma incidentului, unitatea de alimentație de la Palatul Brukenthal Avrig fusese amendată cu 30.000 de lei și suspendată temporar, ca urmare a neregulilor constatate de inspectorii sanitar-veterinari. Această sancțiune este distinctă de cea aplicată centrului de prelucrare a laptelui.

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