Filmele documentare îi pot ajuta pe tineri să înțeleagă mai bine problemele societății, să își dezvolte empatia și gândirea critică și să descopere perspective diferite asupra lumii. La Astra Film Festival, care are loc la Sibiu în perioada 17–25 octombrie, poveștile reale aduc în fața publicului teme precum istoria, nedreptatea, familia și efectele conflictelor asupra oamenilor.

Psihologul sibian Mihai Copăceanu explică ce beneficii pot avea documentarele asupra tinerilor și de ce este important ca experiența vizionării să fie însoțită de reflecție și discuții.

Potrivit psihologului, filmele documentare pot crește gradul de conștientizare asupra unor probleme sociale, culturale, economice, politice și psihologice, inclusiv prin impactul emoțional al poveștilor prezentate.

„Un film documentar, în funcție de scop, are multe beneficii. Poate să sporească gradul de conștientizare și să ne facă mai atenți și mai sensibili față de unele probleme sociale, culturale, economice, politice și psihologice prin impactul emoțional pe care ni-l transmite și prin modul în care sunt construite scenele și acțiunea”, a declarat Mihai Copăceanu.

Un alt beneficiu este stimularea curiozității. Tinerii pot deveni interesați să afle mai multe despre subiectele prezentate pe ecran, să citească și să caute informații suplimentare.

Documentarele pot contribui, de asemenea, la dezvoltarea gândirii critice și la capacitatea de a privi o situație din mai multe perspective. Uneori, contactul cu experiențele altor oameni îi poate determina pe spectatori să își reevalueze propriile atitudini și comportamente.

„Un film documentar poate să îmbunătățească gândirea critică și capacitatea de a adopta perspective diferite asupra unui fenomen și cu siguranță poate să inspire schimbări comportamentale pozitive: «Bine, că mi-am dat seama, o să fiu mai atent, nu mai fac asta»”, explică psihologul sibian.

De ce contează poveștile reale

Filmele documentare pot face legătura între concepte și evenimente istorice sau sociale și experiențele concrete ale oamenilor. Astfel, teme care pot părea îndepărtate pentru generațiile tinere devin mai ușor de înțeles prin intermediul unor povești individuale.

Un exemplu din programul Astra Film este documentarul „Vânzarea secretă a evreilor din România”, care abordează negocierea plecării evreilor din România comunistă. O astfel de producție poate deschide discuții despre istorie, discriminare și consecințele deciziilor politice asupra vieților individuale.

„Filmele documentare pot fi instrumente utile pentru înțelegerea psihologiei umane, deoarece fac legătura între conceptele psihologice și experiențele din viața reală, din prezent sau din trecut”, afirmă Mihai Copăceanu.

Psihologul subliniază și importanța discuțiilor de după proiecții. Întrebările, schimbul de opinii și analiza critică îi pot ajuta pe spectatori să înțeleagă mai bine ceea ce au văzut și să nu rămână doar la nivelul emoției transmise de film.

În acest context, Astra Film Festival propune, până pe 25 octombrie, documentare din România și din alte țări, cu teme care pot genera reflecții și conversații despre lumea în care trăim. Programul include și proiecții dedicate elevilor, prin Astra Film Junior. Programul oficial al festivalului.

Ce documentare pot vedea sibienii luni, la Astra Film Festival

Programul de luni, 19 octombrie, aduce pe ecranele festivalului povești despre trecut, identitate, familie și experiențele care schimbă vieți. Proiecțiile încep de la ora 11:00 și se desfășoară în mai multe spații din Sibiu, printre care Astra Film Cinema, Sala Thalia și Cinema City 5.

Prima proiecție a zilei este „Încheiere”, în regia lui Michał Marczak, un documentar din Polonia și Franța, cu durata de 105 minute, programat la ora 11:00, la Astra Film Cinema. Filmul face parte din Competiția Central și Est-Europeană.

De la ora 15:00, tot la Astra Film Cinema, spectatorii pot vedea „Inundație silențioasă”, în regia lui Dmytro Sukholytkyy-Sobchuk, o producție Ucraina–Germania, cu durata de 90 de minute, inclusă în secțiunea Voci emergente ale Filmului Documentar. (Bilete)

Tot de la 15:30, la Sala Thalia, este programat Pachetul DocSchool 1, care reunește două scurtmetraje: „Tot ce ne spunem”, realizat de Anton Augusten și Lea El Attal, o producție germană din 2026, cu durata de 29 de minute, și „Apartament de vis”, un film spaniol din 2025, cu durata de 17 minute. (Bilete)

Unul dintre titlurile care abordează direct istoria României este „Vânzarea secretă a evreilor din România”, în regia lui Pierre Goetschel. Documentarul, cu durata de 60 de minute, este programat la ora 16:00, la Cinema City 5, și face parte din Competiția România. Filmul aduce în discuție negocierea plecării evreilor din România comunistă în schimbul unor beneficii materiale și politice. (Bilete)

De la ora 18:00, publicul are de ales între trei proiecții. La Cinema City 5 rulează „Unde tăcerea se aude”, de Gabriela Pena și Picho García, o producție Chile–Spania, de 109 minute, despre o femeie care se întoarce în casa familiei sale, marcată de dictatură și exil, în încercarea de a construi un viitor mai sănătos pentru copilul ei. (Bilete)

În același interval, la Sala Thalia, este programat „În fiecare zi trece același tren și nu oprește niciodată”, documentarul regizat de Vlad Petri, o producție românească de 80 de minute, inclusă în Competiția România. (Bilete)

Tot de la ora 18:00, la Astra Film Cinema, spectatorii pot urmări „Varză, cartofi și alți demoni. După 10 ani”, în regia lui Șerban Georgescu. Documentarul românesc, cu durata de 95 de minute, face parte din Competiția România. (Bilete)

Programul continuă la ora 20:00, la Sala Thalia, cu „Spartane fără inhibiții”, de Maud Mascre, o producție Germania–Noua Caledonie, de 93 de minute, inclusă în secțiunea DocSchool. (Bilete)

De la ora 20:30, la Astra Film Cinema, este programat „Confesiunile unei alunițe”, în regia lui Mo Tan. Filmul, o coproducție China–Polonia de 108 minute, urmărește povestea unei tinere care se întoarce în China după șapte ani petrecuți în Polonia și încearcă să își construiască propria viață, în timp ce se confruntă cu așteptările și credințele familiei. (Bilete)

Ultima proiecție din programul prezentat aici începe tot la 20:30, la Cinema City 5. Este vorba despre „Aici, altundeva”, în regia lui Comes Chahbazian, un documentar belgian de 81 de minute, inclus în Competiția Central și Est-Europeană și în secțiunea tematică „Război sub piele”. (Bilete)

Programul complet și informațiile despre bilete sunt disponibile pe site-ul oficial Astra Film Festival.

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