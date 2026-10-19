Pe scurt: Cel mai mare parc național din Europa ar putea fi în România, dar birocrația și reticența locală întârzie proiectul. Biologii Promberger spun că beneficiile economice pot convinge comunitățile.

România ar putea găzdui cel mai mare parc național din Europa, cu o suprafață de 250.000 de hectare, dacă proiectul inițiat de doi biologi din Germania și Austria va primi avizele necesare și sprijinul comunităților locale.

Potrivit HotNews.ro, Barbara și Christoph Promberger au venit în România în anii ’90 pentru a studia lupii și s-au îndrăgostit de Munții Făgăraș și Piatra Craiului. Ideea unui parc național de amploare, asemănător cu Yellowstone, a apărut în urmă cu 20 de ani.

Proiectul prevede includerea Sitului Natura 2000 din zona Munților Făgăraș, a Parcului Natural Piatra Craiului și a munților Iezer-Păpușa, acoperind cinci județe. Fundația Conservation Carpathia, fondată de cei doi biologi, a cumpărat deja 28.000 de hectare pentru a le salva de la defrișare sau pentru reîmpădurire.

“Vom dona aceste suprafețe către stat în momentul în care acesta va fi un parc național cu standarde internaționale, cu finanțarea asigurată”, a declarat Christoph Promberger.

Primul pas oficial a fost realizarea unui studiu de fundamentare împreună cu Academia Română, care urmează să fie avizat. Însă, potrivit legislației actuale, proiectul nu poate avansa fără acordul autorităților locale din cele cinci județe implicate.

“Este un proces care durează. Nici Roma nu s-a făcut peste noapte. Este ceva care trebuie construit de jos în sus. Noi lucrăm mult cu comunitățile locale și dacă mă gândesc acum de 10 ani, deja s-a schimbat foarte mult. Avem Consiliul județean Sibiu, unde președintele a spus în public că vrea parcul național. Avem un număr semnificativ de comune care deja își doresc parcul. Și mai avem alții care sunt speriați, care nu știu, care spun că nu vrem nicicum”, a explicat Promberger.

Fundația a investit în schimbarea mentalității locale, organizând evenimente precum Făgăraș Fest și reintroducând specii precum zimbrul și castorul. Scopul este de a demonstra că protejarea naturii poate aduce beneficii economice mai mari decât exploatarea lemnului.

“Am abordat problema ca o corporație, nu am venit ca un ONG de mediu care vrea să facă Parcul național. Noi suntem în acest moment în ultima fază cu un plan de afaceri, îl face KPMG. Cred că într-o lună suntem gata. Când mergem la un președinte de CJ, la un prim-ministru, prima întrebare este cât mă costă și cât îmi aduce. Noi lucrăm cu comunității locale, le ajutăm să se dezvolte, pentru că totul trece prin propriul lor buzunar. Dacă au un avantaj fiind parc național, atunci doresc parc național dacă îi costă ceva, nu”, a mai spus Promberger.

Un studiu socio-economic realizat de fundație compară scenariul actual cu cel în care zona devine parc național, analizând impactul asupra locurilor de muncă, veniturilor locale, impozitelor și taxelor.

“Primul studiu pe care l-am făcut în 2023 a arătat clar că un parc național aduce mult mai multe beneficii decât business as usual”, a precizat Promberger.

România nu a mai înființat niciun parc național în ultimii 20 de ani

România nu a mai înființat niciun parc național în ultimii 20 de ani. În prezent, există 13 parcuri naționale care acoperă 317.500 de hectare, adică 1,3% din suprafața țării. Primul parc național, Retezat, a fost creat în 1935, iar cel mai recent, Buila-Vânturarița, în 2005. Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a explicat că legislația s-a modificat, iar pentru înființarea unui parc național este nevoie de acordul autorităților locale, ceea ce complică procesul.

“Realitatea este că majoritatea parcurilor naturale din România au fost realizate înainte să fie modificată legea. Acum câțiva ani de zile nu exista obligativitatea să fie obținut acordul de la Consiliile locale. Până atunci aveai nevoie de avizul de la Academie și de decizia Ministerului și lucrurile mergeau repede”, a spus Diana Buzoianu.

Autoritățile locale și comunitățile sunt adesea reticente, temându-se de restricții privind construcțiile și exploatarea lemnului.

“Pe de-o parte, este vorba de autoritățile care se gândesc la diverse proiecte de extindere în zona imediat limitrofă orașului sau satului. Pe de cealaltă parte, cetățenii din zone care sunt mai dependente de resursele exploatate, de exemplu lemnul, au această grijă că ar putea să rămână fără ele. Dar toate aceste griji își pot găsi răspunsuri în dezbateri reale”, a adăugat ministra.

Strict legat de Parcul Național Munții Făgăraș, după avizul Academiei Române, urmează obținerea acordurilor autorităților locale. Fundația Conservation Carpathia continuă să lucreze la convingerea comunităților și la demonstrarea avantajelor economice ale proiectului.

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