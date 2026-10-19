Circo Bellucci ajunge la Shopping City Sibiu: acrobații și spectacole pentru întreaga familie, timp de două weekenduri

Pe scurt: Spectacolul de circ „Viaggio nel Tempo” va transforma parcarea Shopping City Sibiu într-o scenă plină de acrobații și momente aeriene. Primul show este dedicat copiilor cu posibilități reduse.

Circo Bellucci va susține la Shopping City Sibiu o serie de spectacole cu producția „Viaggio nel Tempo”, în perioada 23 octombrie – 1 noiembrie.

Potrivit comunicatului transmis de organizatori, evenimentul va avea loc în parcarea centrului comercial, zona KFC Drive, și va cuprinde două weekenduri pline de acrobații, momente aeriene și numere de circ dedicate publicului de toate vârstele.

Turneul de la Sibiu debutează pe 23 octombrie, la ora 18:00, cu o reprezentație specială pentru copiii cu posibilități reduse.

Accesul la acest spectacol inaugural va fi gratuit pentru copiii beneficiari, inclusiv cei din comunități rurale, prin intermediul Asociației Sat Colorat, în colaborare cu Direcția de Asistență Socială Sibiu.

Producția „Viaggio nel Tempo” propune o călătorie imaginară prin timp, construită în jurul numerelor de acrobație și al momentelor aeriene susținute de artiștii Circo Bellucci și Sonny Medini. Organizatorii promit o experiență potrivită atât pentru copii, cât și pentru adulți care doresc să retrăiască nostalgia spectacolelor de circ.

Reprezentațiile vor avea loc în parcarea Shopping City Sibiu, în zona KFC Drive, iar în zilele de duminică, spectacolele sunt programate la orele 11:30 și 15:00. Programul complet al reprezentațiilor nu a fost detaliat, însă evenimentul se va desfășura pe parcursul a două weekenduri consecutive.

Shopping City Sibiu, cu o suprafață totală închiriabilă de 83.000 mp, este cel de-al treilea parc comercial ca mărime din România și principala zonă de retail din oraș. Centrul comercial reunește două hypermarket-uri – Auchan și Carrefour – și o gamă largă de retaileri precum Mobexpert, Leroy Merlin, Altex, Flanco, Decathlon, Hervis, Reserved, Sinsay, Half Price, H&M, C&A, Deichmann, CCC, Humanic, Douglas, DM, Mohito, Cropp, House, Mizar, Triumph, Penti, Teilor, Smyk, Noriel, Lensa, Pandora și hiperfarmacia Dr. Max.

În 2018, Shopping City Sibiu a trecut printr-un proces de modernizare și extindere, finalizat în primăvara anului 2019, cu deschiderea unui nou nivel dedicat foodcourt-ului, cinema-ului Cineplexx și sălii de fitness STAY FIT. În 2021, centrul comercial a lansat aplicația mobilă SPOT, care recompensează clienții loiali cu puncte pentru fiecare sesiune de cumpărături, oferind acces la oferte și beneficii exclusive.

Aplicația este disponibilă gratuit în toate cele 15 centre comerciale ale grupului NEPI Rockcastle din România și poate fi descărcată din Google Play și App Store.

Shopping City Sibiu se află la 5 minute de centrul orașului, lângă DN1, și dispune de 1.600 de locuri de parcare.

Ora de Sibiu a scris, în iunie 2026, despre debutul Circostrada în România, în cadrul FITS 2026, eveniment care a adus în prim-plan spectacole de circ și artiști stradali la Sibiu.

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