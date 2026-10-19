Claudiu Rotar a pierdut 2 milioane de euro după falimentul FC Hermannstadt: „Este exclus să mai revin în fotbal”

Fost acționar majoritar la FC Hermannstadt, Claudiu Rotar acuză Federația de Fotbal și pe portughezii de la Amadora pentru neplata sumelor restante, dar și pe foștii jucători ai echipei, care nu au jucat nimic la barajul cu FC Voluntari.

Ex-finanţatorul clubului FC Hermannstadt, Claudiu Rotar a dezvăluit că a avut o pierdere de două milioane de euro după falimentul clubului, produs în vară. El acuză Federația Română de Fotbal, care nu le-ar fi virat suma de 700.000 de euro pentru respectarea regulii 5+6, dar și clubul Amadora, care nu a achitat banii pentru transferul lui Ianis Stoica.

„Pierderile mele sunt undeva la două milioane de euro, este exclus să mai revin în fotbal. Cel mai mult m-a dezamăgit politicul, nu că te ajută, ci te încurcă. Nici măcar în gând nu mai am să revin. Noi nu ne-am încasat banii din 2024-2025 pe regula 5+6, asta e calitatea fotbalului din România, din păcate. Cei de la FRF ne-au transmis să mergem în judecată. Ce să mai zici? Plângi la moartea căprioarei” a declarat Claudiu Rotar pentru Fanatik.

”Poate ne-am făcut bugetul cu banii ăia…”

Rotar crede că dacă ar fi dispus de cei 2 milioane de euro care trebuiau încasați, situația era alta. Conducerea clubului a luat însă decizia vânzării lui Ianis în Portugalia și a refuzat alte oferte tentate, la care banii ar fi fost încasați rapid. ”Păi când faci o regulă și pui niște bani pe masă și îndeplinești niște condiții… Noi, FCSB-ul și U Cluj am fost cele 3 echipe care am îndeplinit regula 5+6. Apoi te trezești că nu te bazezi pe banii respectivi. Poate ţi-ai făcut bugetul cu banii ăia şi tu nu îi vezi pur şi simplu. Erau 2 milioane de euro împărțiți la trei echipe. Deci, aproape 700.000 de la FRF, un milion și două sute de la transferul lui Ianis Stoica la Amadora, sunt două milioane care nu-i ai. Şi echipa putea să aibă altă soartă în momentul ăsta”.

Cum se știe, după retrogradarea echipei, finanțatorii clubului nu au mai răspuns nimănui la telefon, iar ulterior, cu o zi înainte de startul Ligii 2, au retras echipa din competiție!

”Atât poate orașul acesta”

Fostul acționar al clubului sibian nu intenționează să mai investească în fotbal după experiența nefericită de la FC Hermannstadt.

”Să aduc banii ăia de acasă de la copii și de la familie să-i dau la fotbal, n-o să mai fac greșeala asta niciodată. Îmi place foarte mult, fotbalul e o pasiune a mea, dar e una scumpă. S-au făcut lucruri foarte bune împreună cu Ștefan Băcilă, cu băieții de acolo care erau lângă echipă, eram mai mulți, doar că în momentul în care au intervenit problemele, n-am mai avut sprijin. A rămas orașul fără echipă, asta e cel mai mare regret. Înseamnă că nu s-a vrut mai mult de atât, atâta poate orașul ăsta. Eram trei-patru persoane. Primăria și încă două-trei persoane care puneau banii. Asta a fost”, a mai adăugat Claudiu Rotar.

Relațiile dintre FC Hermannstadt și Primăria Sibiu s-au stricat după ce un control al Direcției Regionale Antifraudă Fiscală a scos la iveală decontări de peste 2 milioane de lei realizate pe baza unor facturi anulate ulterior!

Primăria Sibiu a solicitat rezilierea contractelor de finanțare pentru FC Hermannstadt prin Agenda Sportivă și recuperarea a 14.615.000 de lei, plus o penalitate de 1% pentru fiecare zi de întârziere.

”Jucătorii au plecat în Liga 2, Liga 3”

Fostul conducător al clubului sibian a fost foarte dezamăgit și de lotul format în sezonul trecut de antrenorii Marius Măldărășanu și Dorinel Munteanu. Echipa nu a avut forță nici să câștige ”barajul” cu FC Voluntari, care venea din Liga 2.

După desființarea clubului, dintre foștii jucători ai Sibiului au mai semnat în Superliga doar portarul D. Lazar la Sepsi și recent Dr. Albu la Corvinul. „Am ajuns la baraj, am avut șansa noastră, dacă te bate o echipă de liga a doua înseamnă că nu merităm să fim în prima divizie. Jucătorii au plecat majoritatea sunt în liga a doua, a treia. S-a greșit de la început, de când a început sezonul. Asta a fost, n-am mai putut da înapoi timpul” a subliniat Claudiu Rotar.

FC Hermannstadt s-a înființat în iulie 2015, a promovat în SuperLiga în 2018 şi timp de şapte sezoane a jucat pe prima scenă. A reuşit să joace şi două finale de Cupa României, ambele pierdute, iar cea mai bună clasare a fost locul 7. În 2026, după retrogradare, echipa s-a desființat și clubul a intrat în faliment.

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