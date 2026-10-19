O situație tensionată a izbucnit în cartierul Alma din zona Turnișor, unde sute de locatari s-au trezit peste noapte că trebuie să plătească o chirie lunară sau sume considerabile pentru a-și cumpăra locurile de parcare pe care le folosesc de aproape un deceniu. Deși locurile le-au fost promise ca fiind incluse în preț la semnarea antecontractelor, dezvoltatorul imobiliar ar intenționa să le închirieze.

„Le-au promis în antecontract, dar acum ne cer chirie”

Rădăcina problemei se află în actele semnate în urmă cu aproape 10 ani. Oamenii acuză că dezvoltatorul a inclus locul de parcare în prețul inițial din antecontract, dar acesta nu a mai figurat în contractul final de vânzare-cumpărare din motive birocratice, terenul nefiind dezmembrat la acea vreme.

„Eu am cumpărat apartamentul acesta în anul 2017. Când am cumpărat apartamentul, locul de parcare a fost trecut în antecontract în acel preț, dar în contract nu, fiindcă nu erau dezmembrate. Până acum le-am folosit toți așa cum ne-am înțeles când am cumpărat locuințele. Nu poți veni după 10 ani să ne ceri chirie pe ele”, explică o rezidentă din cartier care s-a adresa redacției Ora de Sibiu.

Potrivit cititoarei, zilele trecute, reprezentanții dezvoltatorului au apărut în cartier și au început să traseze și să numeroteze parcările, atribuindu-le numerelor de apartament. Locuitorii spun că lățimea locurilor a fost redusă de la 2,50 metri la doar 2,30 metri, cu scopul de a crea și mai multe spații taxabile. Măsura afectează la nivel macro întreg complexul rezidențial, fiind vizate aproximativ 800 de locuri de parcare.

Localnicii sunt revoltați: „Am o pensie de 1.309 lei”

Dezvoltatorul le-ar fi oferit oamenilor două opțiuni, ambele considerate inacceptabile de către comunitate: plata unei chirii lunare de 150 de lei sau achiziția locului de parcare la prețul de 8.000 de euro. Pentru mulți rezidenți, în special pensionari, costurile sunt o povară imposibil de dus.

„Eu am o pensie de 1.309 lei și să plătesc 150 lei pe lună toată viața de acum înainte? Toți vecinii sunt împotrivă. În blocul unde locuiesc eu sunt 30 de apartamente, dar așa au făcut în tot cartierul. Dacă nu vrem să închiriem, am înțeles că ar exista posibilitatea să cumpărăm acum cu 8.000 de euro locul. Păi mașina mea nu valorează atât!”, se plânge pensionara afectată de decizie.

Oamenii anticipează o dispută de proporții, fiind hotărâți să se opună situației, considerând că promisiunea făcută la momentul vânzării apartamentelor trebuie respectată.

Până la momentul redactării acestui material, dezvoltatorul imobiliar nu a putut fi contactat pentru a oferi un punct de vedere. La numărul de telefon disponibil în mediul online nu a răspuns nimeni, urmând ca poziția acestuia să fie publicată de îndată ce va fi comunicată.

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