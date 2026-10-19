Pe scurt: Raportul Atradius arată că România va avea o creștere record a insolvențelor în 2026 și 2027, depășind dublu media globală. Criza politică și inflația accentuează riscurile pentru mediul de afaceri.

România se află printre țările cu cele mai mari creșteri ale insolvențelor în 2026 și 2027, potrivit unui raport al Atradius, citat de Libertatea.

Estimările arată că numărul companiilor românești care ar putea intra în incapacitate de plată va crește cu 10% în 2026, dublu față de media globală, iar această tendință ar putea continua și în 2027.

La nivel global, insolvențele sunt prognozate să avanseze cu 5% în 2026, pe fondul costurilor ridicate de producție, tensiunilor comerciale și condițiilor restrictive de finanțare. În România însă, presiunile fiscale, politice și inflaționiste se resimt mai puternic, ceea ce determină o creștere a insolvențelor mult peste media europeană.

„Mediul de afaceri rămâne dificil, întrucât persistă costurile ridicate ale factorilor de producție și tensiunile comerciale. Ne așteptăm în continuare la o creștere a insolvențelor în 2026, pe baza datelor deja înregistrate și a estimărilor noastre pentru restul anului”, a declarat Theo Smid, economist senior la Atradius.

Raportul Atradius subliniază că economia României a fost puternic afectată de inflația ridicată, care a erodat puterea de cumpărare, și de măsurile de reducere a cheltuielilor publice pentru diminuarea deficitului bugetar. Incertitudinea generată de criza politică actuală contribuie la întârzieri în absorbția fondurilor europene și afectează încrederea mediului de afaceri.

„În România, economia s-a contractat, întrucât inflația ridicată a erodat cheltuielile de consum, iar cheltuielile publice au fost reduse pentru a diminua deficitul bugetar semnificativ. Mai mult, criza politică actuală a amplificat incertitudinea privind politicile publice și contribuie la întârzieri în alocarea fondurilor europene. Drept urmare, mediul de afaceri este afectat negativ, fapt reflectat de o deteriorare pronunțată a încrederii în rândul companiilor”, se arată în raport.

România, pe locul doi în Europa la creșterea insolvențelor în 2026

În Europa, creșterea insolvențelor este estimată la doar 2% în 2026. Elveția va avea cea mai mare creștere (+23%), urmată de România cu un avans de 10%. Alte țări precum Irlanda și Franța vor avea creșteri mai moderate, de 6%, în timp ce Danemarca (-22%), Norvegia (-9%) și Suedia (-4%) vor înregistra scăderi semnificative.

Pentru 2027, economiștii Atradius estimează o scădere globală a insolvențelor cu 4% și o reducere de 5% în Europa. Totuși, România și Danemarca vor face notă discordantă, fiind printre puținele piețe care vor înregistra o creștere a insolvențelor. În cazul României, avansul este prognozat la 8%, cel mai ridicat din rândul economiilor analizate.

Doar Danemarca și Singapore (+7% fiecare) vor mai înregistra creșteri semnificative. „Anticipăm o creștere semnificativă a insolvențelor doar pe două piețe europene – Danemarca și România – însă din motive foarte diferite”, subliniază raportul Atradius.

Firmele vulnerabile vor ieși de pe piață până la începutul lui 2027

Raportul prevede că firmele vulnerabile vor ieși de pe piață până la începutul lui 2027, în timp ce companiile care supraviețuiesc vor continua să își ajusteze structurile de costuri și strategiile de preț. Această adaptare, mai degrabă decât o îmbunătățire a condițiilor economice, este considerată principalul factor care va duce la o scădere globală a insolvențelor.

În Europa, stabilizarea insolvențelor este atribuită fie rezilienței economice la șocurile globale, cum este cazul Belgiei, Italiei, Portugaliei, Poloniei și Spaniei, fie efectelor de durată ale schimbărilor legislative, așa cum se întâmplă în Elveția. România însă va rămâne un caz aparte, cu un mediu economic fragil, afectat de inflație și rate ale dobânzilor printre cele mai ridicate din Europa de Est, se mai arată în raport.

Comentarii