CSU Sibiu, victorie de infarct în Giulești: 127-123 cu Rapid după prelungiri / video

După un meci absolut nebun, CSU Sibiu a câștigat luni seară în Capitală, 127-123 cu Rapid București, joc decis în ultima secundă a prelungirilor!

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Sibienii au mers în Capitală fără Roschnafsky, care nu este încă refăcut după problemele de la umăr. În schimb, Rapidul a prezentat o nouă achiziție, pe canadianul M. Tutu, care evoluează pe postul de coordonator de joc.

CSU a început lansat în Sala Giulești și având o apărare agresivă, a condus cu 13-3 după primele 4 minute. Măciucă a ținut Rapidul în viață prin ”triplele” sale, în timp ce Randolph Jr. a condus ofensiva Sibiului. Echipa de pe malul Cibiului conducea astfel după primul sfert, scor 24-30.

Echipa lui Dan Fleșeriu a fost în control și în al doilea sfert și s-a distanțat la 47-35 în minutul 15, apoi la 52-38. Fîntînă a intrat cu un plus la sibieni. CSU a terminat bine sfertul și la pauza mare conducea detașat, cu 15 puncte avans: 47-62.

Foto: CSU Sibiu

Sibiul merge bine și în al treilea sfert și se distanțează, 75-56 în minutul 25, după ce Petică reuește două ”triple”. Randolph Jr. este de neoprit pentru apărea feroviară. Însă, Rapid are momente bune în finalul celui de-al treilea sfert, reduce din handicap și și tabela indica 75-87 după 30 de minute de joc.

CSU s-a prăbușit în ultimul sfert

Cu un run de 8-0, Rapid reintră în meci și se apropie la 86-92, în minutul 35. Trei jucători de la gazde, Painter, Gheorghe și Beron Jr. ajung la cinci greșeli personale și ies astfel din joc.

Feroviarii fragmentează jocul pe final, dar Jevtovic dă tonul revenirii, 102-104, cu un minut și jumătate înainte de final și CSU tremură. Sibienii nu mai au luciditate, Rapid egalează, 106-106 cu 34 de secunde înaintea finalului.

Ambele echipe au mai avut câte un atac, dar nu au concretizat și s-a ajuns incredibil la prelungiri, după ce Rapid și-a adjudecat ultimul sfert cu 31-19!

În timpul adițional, Rapid e pe val și se distanțează, 116-112, în timp ce CSU pare că nu se regăsește. Sibiul se trezește însă la timp, Pratt reușește ”tripla” care readuce pe CSU în avantaj. Măciucă ratează ultima aruncare de 3 puncte, apoi rapidiștii faultează și CSU câștigă cu 127-123.

CSU SIBIU: Randolph Jr 47, Traore 25, Pratt 24, Towns 10, Fîntînă 7, Petica 6, Batlle 6, Plet 2, Ciurea.

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