Pe scurt: Folia de aluminiu poate transforma un calorifer călduț într-o sursă mai eficientă de căldură. Află cum funcționează acest truc și ce trebuie să faci.

O soluție ingenioasă și accesibilă pentru a crește temperatura din casă cu până la 5 grade presupune folosirea unei simple folii de aluminiu, amplasată în spatele caloriferului.

Potrivit Libertatea, această metodă ajută la reflectarea căldurii înapoi în cameră, în loc să fie absorbită de perete, ceea ce duce la o eficiență termică sporită.

Specialiștii recomandă ca folia de aluminiu să fie montată pe peretele din spatele caloriferului, cu partea lucioasă orientată spre interiorul camerei. Astfel, căldura emisă de calorifer nu se va pierde prin perete, ci va fi redirecționată în încăpere, crescând temperatura ambientală cu până la 5 grade Celsius, în funcție de izolația locuinței și de puterea caloriferului.

Montarea foliei de aluminiu nu necesită unelte speciale sau cunoștințe tehnice

Montarea foliei de aluminiu nu necesită unelte speciale sau cunoștințe tehnice. Se poate folosi orice tip de folie de aluminiu disponibilă în comerț, iar pentru fixare se pot utiliza bandă adezivă sau alte soluții simple. Este important ca folia să acopere cât mai mult din suprafața peretelui din spatele caloriferului pentru a maximiza efectul de reflectare a căldurii.

Pe lângă această metodă, specialiștii recomandă și alte măsuri pentru eficientizarea încălzirii, cum ar fi aerisirea periodică a caloriferelor și verificarea instalației de încălzire. Ora de Sibiu a scris, în 1 octombrie 2026, despre greșeala care te poate costa la factura de încălzire, subliniind importanța eliminării aerului din calorifere pentru o încălzire eficientă.

Metoda cu folia de aluminiu este apreciată pentru costurile reduse și simplitatea implementării, fiind potrivită mai ales pentru locuințele unde sistemul de încălzire nu face față temperaturilor scăzute sau pentru cei care doresc să economisească la factura de energie.

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