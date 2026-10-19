Pe scurt: Zona Vrancea a fost zguduită de un cutremur de 5,1, resimțit în mai multe orașe. Seismele din această regiune sunt frecvente și pot afecta o mare parte din țară.

Un cutremur cu magnitudinea de 5,1 pe scara momentului (Mw) s-a produs luni, 19 octombrie 2026, la ora 11:51:53, în zona seismică Vrancea, în apropierea județelor Buzău și Covasna.

Potrivit Mediafax, datele preliminare indică faptul că seismul a avut loc la ora 11:51, ora României.

Zona Vrancea este cunoscută drept cea mai activă regiune seismică din România, fiind responsabilă pentru cele mai puternice cutremure produse de-a lungul timpului în țară. Seismele din această zonă apar frecvent la adâncimi intermediare și pot fi resimțite pe arii extinse, inclusiv în București și în alte orașe importante.

Ora exactă la care s-a produs cutremurul, 11:51

Ora exactă la care s-a produs cutremurul, 11:51, a fost confirmată de datele preliminare, iar magnitudinea de 5,1 îl plasează printre cele mai semnificative seisme din ultima perioadă. Nu au fost raportate informații suplimentare despre eventuale pagube sau victime până la acest moment.

Ora de Sibiu a scris, în septembrie 2026, despre un cutremur în Vrancea luni dimineața: seism de magnitudine 3,3 la adâncimea de 80,7 km.

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