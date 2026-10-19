Pe scurt: Schimbul de ulei la 5.000 km este o regulă în Japonia, dar nu și în Europa. Află ce influențează aceste diferențe și ce spun statisticile despre fiabilitatea mașinilor japoneze.

În Japonia, schimbul uleiului de motor la fiecare 5.000 de kilometri este o practică obișnuită, deși în Europa unii producători recomandă intervale de 20.000 sau chiar 30.000 de kilometri.

Diferența devine și mai interesantă având în vedere că Toyota și Honda apar frecvent în topurile mașinilor cu o durată de viață foarte mare, potrivit Mediafax.

Pe piața japoneză, multe recomandări indică schimbul uleiului la 5.000 de kilometri sau la șase luni, mai ales pentru motoarele folosite în condiții grele de trafic urban. Drumurile scurte, aglomerația, opririle dese și pornirile repetate împiedică motorul să ajungă și să rămână suficient timp la temperatura optimă. În aceste condiții, în ulei se acumulează umezeală și mici cantități de combustibil, iar aditivii își pierd treptat eficiența, ceea ce reduce protecția pieselor metalice împotriva depunerilor.

Intervalele de schimb diferă însă în funcție de tipul motorului. La unele motoare Toyota pe benzină, fără turbo, intervalul poate ajunge la 15.000 de kilometri în condiții normale, dar scade la 7.500 de kilometri în condiții grele. Pentru motoarele turbo, schimbul se recomandă la 5.000 de kilometri sau șase luni, iar în cele mai dure condiții chiar la 2.500 de kilometri sau trei luni.

Producătorii europeni recomandă intervale mai lungi, dar condițiile de utilizare contează

În Franța și Italia, unii producători prevăd intervale mult mai lungi: la anumite motoare Renault se ajunge la 30.000 de kilometri, iar la unele modele Peugeot 308, uleiul se schimbă la 20.000 de kilometri sau o dată pe an. Aceste recomandări nu înseamnă că motoarele europene sunt mai puțin protejate. Proiectarea motorului, specificațiile uleiului și condițiile de utilizare sunt factori esențiali. O mașină condusă în afara orașului, pe distanțe lungi, încălzește uleiul constant, iar umezeala se evaporă mai ușor. Totuși, și în Europa, șoferii care circulă zilnic pe distanțe scurte, în trafic urban, pot intra în categoria „condiții grele” prevăzută de producător. De aceea, este important ca șoferii să verifice în cartea de service dacă există intervale mai scurte pentru folosirea urbană.

Statistici despre fiabilitatea mașinilor japoneze și lecția pentru șoferi

Un studiu iSeeCars, publicat în septembrie și bazat pe date de la peste 395 de milioane de vehicule, a analizat șansele fiecărui model de a ajunge la aproximativ 402.000 de kilometri. Toyota Sequoia are 42,3% șanse, Toyota 4Runner 33,1%, Toyota Tacoma 25%, iar Honda Civic 15%. Media tuturor vehiculelor este de doar 5,4%. Există și exemple spectaculoase, precum un Toyota Tacoma din 2008 care a depășit 1,7 milioane de kilometri. Atelierul din Arizona care a întreținut această mașină în ultimii peste un milion de kilometri a declarat că principalul serviciu efectuat a fost schimbul regulat de ulei, la fiecare 8.000 de kilometri.

Concluzia pentru șoferi este că respectarea intervalelor din cartea de service și scurtarea lor atunci când producătorul o recomandă pentru condiții grele pot proteja motorul. Schimbul de ulei făcut mai des decât este necesar nu aduce neapărat beneficii suplimentare.

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