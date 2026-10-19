Pe scurt: Doi bărbați din județul Sibiu sunt cercetați penal după ce au fost prinși conducând vehicule neînmatriculate, fără permis. Un tânăr de 18 ani din Avrig a fost reținut pentru 24 de ore, iar un bărbat de 38 de ani din Nou a fost depistat la volanul unui ATV neînmatriculat.

Doi bărbați din județul Sibiu sunt cercetați penal după ce au fost depistați conducând vehicule neînmatriculate, fără să dețină permis de conducere.

Unul dintre cazuri a avut loc în Avrig, iar celălalt în localitatea Nou. Tânărul din Avrig a fost reținut pentru 24 de ore.

Tânăr de 18 ani din Avrig, reținut

Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Avrig au reținut, în 18 octombrie, un tânăr de 18 ani din localitate, cercetat pentru conducerea unui vehicul fără permis și punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat.

Potrivit polițiștilor, în noaptea de 18 octombrie, în jurul orei 02:30, tânărul ar fi intrat în posesia cheii unui autoturism și l-ar fi condus pe drumurile publice, deși nu avea permis de conducere. În urma verificărilor s-a stabilit și că autoturismul nu era înmatriculat. Tânărul a fost reținut pentru 24 de ore.

Bărbat din Nou, prins la volanul unui ATV neînmatriculat

Un caz similar a fost înregistrat în 16 octombrie, în localitatea Nou. În jurul orei 16:30, polițiștii Secției nr. 1 Poliție Rurală Șelimbăr au oprit pentru control, pe strada Viilor, un ATV condus de un bărbat de 38 de ani din localitate.

Verificările au arătat că acesta nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie, iar ATV-ul nu era înmatriculat sau înregistrat.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru conducerea unui vehicul fără permis și conducerea pe drumurile publice a unui vehicul neînmatriculat sau neînregistrat.

Ora de Sibiu a scris, în octombrie 2026, despre un caz similar în care un bărbat din Cisnădie a fost prins pe Coposu cu mopedul fără numere și fără permis.

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