Doliu în fotbalul sibian: Florin Cotora, fostul portar al Interului Sibiu, a murit la 53 de ani

Florin Cotora, fostul portar al echipei Inter Sibiu, a murit luni, 19 octombrie, la vârsta de 53 de ani. Acesta a evoluat în prima ligă a fotbalului românesc și a apărat, de-a lungul carierei, pentru Inter Sibiu și Apulum Alba Iulia. Vestea dispariției sale a fost făcută publică printr-un mesaj emoționant postat pe Facebook de un prieten apropiat.

Florin Cotora s-a născut la Sibiu, pe 12 decembrie 1972, și și-a petrecut o bună parte din cariera fotbalistică la Inter Sibiu, echipă pentru care a evoluat în anii ’90.

Fostul portar a debutat în Divizia A pe 25 august 1991, într-un meci disputat de Inter Sibiu în deplasare cu Electroputere Craiova, încheiat la egalitate, scor 1-1.

A apărat în prima ligă pentru Inter Sibiu și Apulum Alba Iulia

De-a lungul carierei, Florin Cotora a evoluat și pentru Minaur Zlatna și Apulum Alba Iulia. La echipa din Alba Iulia a ajuns în 2002, contribuind la promovarea acesteia în prima ligă.

Potrivit statisticilor RomanianSoccer, fostul portar a adunat 55 de apariții în Divizia A și 131 de meciuri în Divizia B.

Mesaj emoționant de adio: „Nu te vom uita niciodată!”

Vestea morții lui Florin Cotora a fost anunțată și pe Facebook de Dumitru Florin-Mugurel, un prieten care a rememorat cei 23 de ani de prietenie și momentele petrecute împreună.

„Ai plecat mult prea devreme, Florine, dar vei rămâne mereu în sufletul meu și în amintirile mele. De fiecare dată când voi auzi o melodie care îmi amintește de tine, voi retrăi măcar pentru o clipă momentele frumoase pe care le-am trăit împreună”, a scris acesta.

În mesajul său, prietenul fostului portar a amintit și de pasiunea lui Florin Cotora pentru muzică.

„Îți mulțumesc pentru prietenia ta, pentru muzică, pentru toate momentele frumoase și pentru cei 23 de ani în care ai făcut parte din viața mea. Dumnezeu să te odihnească în pace, prieten drag! Ai grijă de noi de acolo, de sus… Iar acolo unde ai plecat, să răsune muzica așa cum numai tu știai să o faci. Nu te vom uita niciodată! Drum lin spre cer, Florin Cotora!”, a transmis Dumitru Florin-Mugurel.

Cauza decesului nu a fost comunicată public, dar se pare că fostul fotbalist s-a simțit rău în ultima perioadă și a fost internat de urgență la Spitalul Județean Sibiu.

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