Lucrări urgente la Casa Altemberger din Sibiu: 500.000 de lei alocați pentru acoperiș

Pe scurt: Casa Altemberger, una dintre clădirile emblematice ale Sibiului, va beneficia de intervenții urgente la acoperiș, finanțate printr-un program național.

Muzeul Național Brukenthal a semnat contractul de finanțare nerambursabilă cu Institutul Național al Patrimoniului (INP) pentru proiectul de punere în siguranță și intervenție de urgență asupra acoperișului turnului Altemberger, clădire care găzduiește Muzeul de Istorie din cadrul complexului Brukenthal.

Proiectul a fost selectat în cadrul subprogramului „Intervenții de urgență (ante- și post-dezastru)”, destinat protejării monumentelor istorice care necesită măsuri rapide pentru prevenirea degradării sau pentru remedierea unor situații critice apărute în urma unor evenimente neprevăzute.

Valoarea finanțării acordate pentru aceste lucrări este de 500.000 de lei.

Casa Altemberger este considerată unul dintre cele mai importante monumente istorice ale Sibiului. Clădirea este legată de numele lui Thomas Altemberger, o figură marcantă a vieții politice și administrative locale de la sfârșitul secolului al XV-lea.

Astăzi, Casa Altemberger adăpostește Muzeul de Istorie, fiind parte integrantă a patrimoniului administrat de Muzeul Național Brukenthal.

Reprezentanții muzeului au subliniat că intervenția asupra acoperișului turnului Altemberger este esențială pentru protejarea patrimoniului cultural și pentru siguranța monumentului. Lucrările vor viza consolidarea și reparația urgentă a acoperișului, astfel încât să fie prevenite eventuale daune suplimentare la structura clădirii și la colecțiile găzduite.

Dr. Raluca Teodorescu, managerul Muzeului Național Brukenthal, a declarat:

„Casa Altemberger este o parte importantă a identității Sibiului, legată de una dintre personalitățile sale remarcabile, Thomas Altemberger. Avem responsabilitatea de a proteja această moștenire, iar finanțarea obținută de la Institutul Național al Patrimoniului (INP) ne permite să facem un pas concret în acest sens. Prin acest proiect, Muzeul Național Brukenthal continuă demersurile de protejare și conservare a patrimoniului pe care îl administrează, cu responsabilitatea de a-l transmite generațiilor viitoare. Mulțumim Institutului Național al Patrimoniului pentru sprijinul acordat și pentru susținerea intervențiilor necesare protejării monumentelor istorice.”

Proiectul de la Casa Altemberger se înscrie în seria de acțiuni ale Muzeului Național Brukenthal dedicate conservării și restaurării patrimoniului istoric al Sibiului. Intervențiile vor fi realizate cu respectarea normelor de protecție a monumentelor istorice și sub supravegherea specialiștilor în domeniu.

Lucrările vor începe după finalizarea procedurilor administrative și vor urmări să asigure integritatea acoperișului și a întregii structuri a turnului Altemberger.

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