Pe scurt: Alergătorii pot alege să participe la Maratonul Internațional Sibiu 2027 atât fizic, cât și virtual, susținând proiecte locale. Tema ediției: „MI-S tot ce am mai bun”.

Înscrierile pentru cea de-a XVI-a ediție a Maratonului Internațional Sibiu au început luni, 19 octombrie 2026, potrivit unui comunicat transmis de organizatori. Evenimentul va avea loc în perioada 29-30 mai 2027, iar doritorii se pot înscrie până în 3 mai 2027.

Ediția din 2027 propune tema „MI-S tot ce am mai bun”, o invitație la introspecție și acțiune, adresată tuturor participanților. Organizatorii îi provoacă pe alergători să reflecteze la ceea ce au mai bun de oferit – fie că este vorba de curaj, ambiție, timp, grijă față de ceilalți sau bucuria de a fi împreună. „MI-S tot ce am mai bun” este despre motivație, depășirea limitelor și energia pe care o putem transforma în bine atunci când alergăm împreună, au transmis reprezentanții maratonului.

Maratonul Internațional Sibiu este recunoscut drept cel mai mare eveniment filantropic de alergare din România și al doilea ca dimensiune la nivel național. Evenimentul se adresează atât alergătorilor profesioniști, cât și amatorilor, indiferent de vârstă, și mobilizează comunitatea în jurul unor cauze importante.

La ediția din 2026, maratonul a stabilit un nou record, cu 10.845 de participanți înscriși – adulți și copii – și fonduri strânse în valoare de 1.564.673 de lei, depășind obiectivul inițial de 1,22 milioane de lei. Au fost finanțate 48 de proiecte comunitare, axate pe educație, incluziune socială, sănătate, artă și sport.

Și în 2027, alergătorii pot alege să susțină o cauză locală, iar organizatorii vor anunța în perioada următoare lista proiectelor pentru care se va putea alerga. ONG-urile sau grupurile de inițiativă propun cauze, alergătorii aleg una dintre ele la înscriere, iar donațiile pot fi direcționate către aceștia de către persoane fizice sau companii. Astfel, fiecare pas făcut la maraton devine o formă de sprijin concret pentru proiecte locale din diverse domenii.

Participanții care nu pot fi prezenți fizic la Sibiu au la dispoziție opțiunea „Aleargă peste tot”, care le permite să alerge din orice colț al lumii și să susțină o cauză din comunitatea sibiană. Această variantă este deschisă atât celor din țară, cât și celor din diaspora.

Copiii pot participa la curse dedicate, pe distanțe adaptate vârstei: 1.200 de metri pentru cei cu vârste între 10 și 12 ani și 1.000 de metri pentru cei cu vârste între 8 și 9 ani.

Organizatorii subliniază că alergarea este doar o parte din povestea MIS, iar componenta socială rămâne esențială. „Până atunci, e momentul să ne alegem cursa și să ne întrebăm ce înseamnă pentru fiecare dintre noi «MI-S tot ce am mai bun»”, au transmis aceștia.

Informațiile despre înscriere, curse și cauze vor fi actualizate pe măsură ce se apropie evenimentul.

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