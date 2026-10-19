Mulți absolvenți de facultate la Sibiu, puține joburi în domeniu: unii se reprofilează ca meseriași, pe salarii de peste 1.000 de euro

Tot mai mulți absolvenți ajung să caute locuri de muncă în afara domeniului în care au studiat, în timp ce angajatorii din Sibiu reclamă lipsa personalului calificat pentru anumite meserii tehnice. Reprezentanții firmelor de recrutare atrag atenția asupra diferențelor dintre pregătirea oferită de școli și universități și competențele solicitate de companii. În unele situații, inclusiv persoane cu experiență în inginerie și IT iau în calcul reconversia profesională către meserii precum cea de electrician, acolo unde salariile pornesc de la 1.000 de euro în sus.

Absolvenți cu medii mari primesc oferte de montator subansamble, iar angajatorii caută operatori CNC, electromecanici și sudori. Recrutorii din Sibiu critică dur facultățile care, spun ei, scot prea mulți absolvenți în domenii fără cerere, iar reprezentanții AJOFM ne-au vorbit despre o nepotrivire între școală și piața muncii. Am stat de vorbă cu ei despre diplome, meserii și oamenii care se reprofilează.

La biroul firmei de recrutare Atom HR din Sibiu vin și absolvenți de facultate care își caută primul loc de muncă. Virgil Aldea, care conduce firma și lucrează de 20 de ani în resurse umane, descrie întâlnirea așa:

„De aici vin copii, absolvenți de facultate cu diploma, fluturând vesel că au terminat facultatea (…). Și noi le spunem: avem post de montator subansamble pentru tine, că doar acolo faci față.”

Unii acceptă să încerce, spune el. Părinții însă refuză de cele mai multe ori: „Știi ce zic părinții lor? În 99% din cazuri nu. Copilul meu a terminat o facultate. Cum să meargă el montator subansamble?” Virgil Aldea spune că le explică părinților că facultatea absolvită de copilul lor nu are corespondență în piața forței de muncă de acum.

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Mulți absolvenți vin și întreabă dacă nu există ceva „pe la birou”, povestește Anca Fârtat, colaborator extern al Atom HR, profesor asociat și formator. Răspunsul e scurt: „Nu, nu avem. Nu mai există zona asta de administrativ pe la birou.”

Recrutorii cu care am vorbit spun că școala și facultatea nu îi pregătesc suficient pe tineri pentru ce cer angajatorii. „Formarea din școală (fie că vorbim de studii superioare sau alte forme de învățământ) nu este adaptată la cerințele reale de pe piața muncii, așadar aproape întotdeauna tinerii trebuie să se (re)califice la locul de muncă și să învețe aplicat ceea ce este nevoie pentru jobul respectiv”, spune Flaviu Boerescu, de la firma de recrutare Recrut’Art.

Tiberiu Blaga

Sudori cu salarii de până la 6.000 de lei. Ce meserii se caută la Sibiu

Reprezentanții Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Sibiu au spus, în răspunsul trimis, despre o nepotrivire între ce se învață în liceele teoretice și în facultățile generaliste și ce se cere pe piața muncii. Cererea mare, potrivit agenției, este pentru operatori CNC, electromecanici, sudori și stivuitoriști, iar în IT angajatorii vor juniori cu un portofoliu real, nu doar diplome de curs.

Tiberiu Blaga, consultant HR la Atom HR, spune că, pe meserii calificate, salariile nu sunt mici în România. Un sudor sau un electromecanic, spune el, „cu siguranță câștigă de la 1.000 de euro în sus, 1.500 sau depinde acum de cât de bun e”. Anca Fârtat face comparația cu un post de birou: „de la 1.000 de euro în sus nu câștigă funcționarul de la bancă junior care vine de pe băncile facultății”.

Anunțurile de angajare publicate în aceste zile pentru județul Sibiu arată sume apropiate. Pe platforma Publi24, firma de recrutare Manpower caută pentru o fabrică din Mediaș sudori, mecanici și electricieni, cu un salariu net între 5.000 și 6.000 de lei. O altă firmă, FORTZA, oferă sudorilor tot din Mediaș un salariu de la 5.000 de lei net în sus, în funcție de experiență. Pe OLX am găsit un post care oferă între 5000 și 7000 de lei net. Pe platforma eJobs, firma SC Tinet SRL angajează ingineri tehnicieni pentru curenți slabi și electricieni cu salarii între 5000 și 7500 de lei net. La un curs de aproximativ 5,2 lei pentru un euro, 1.000 de euro înseamnă în jur de 5.200 de lei.

Ximena Potopea, care face recrutare la Atom HR, spune că pe piața muncii contează acum competența, „indiferent că am școală sau că nu am școală”. Un meseriaș bun, spune ea, ajunge la salarii bune și la „o recunoaștere foarte ok”: „Adică nu mai e o rușine că am o meserie, da? Deci în ultimii 20–30 de ani multă lume a zis da, dar eu nu sunt numai electrician. (…) Era în ghilimele ca o rușine.” Astăzi, adaugă ea, nu mai trebuie să fie.

La cursurile gratuite de calificare organizate de AJOFM în 2026, cele mai căutate au fost cele de agent de securitate (38% dintre înscrieri), referent resurse umane și bucătar (câte 15%) și contabil (8%). Din cele 306 persoane înscrise anul acesta, 129 au sub 30 de ani. În 2025, din 144 de absolvenți ai cursurilor, 75 s-au angajat, o rată de aproximativ 52%. Agenția notează însă că tinerii percep aceste servicii ca fiind învechite: cursurile gratuite sunt pentru meserii clasice, în timp ce ei ar vrea IT, barista sau marketing.

Virgil Aldea

Recrutor din Sibiu, despre facultăți: „Am ajuns să avem fabrici de diplome”

Cele mai dure critici la adresa învățământului superior vin de la Virgil Aldea. El spune că facultățile scot prea mulți absolvenți, pentru că „au și ei sistemul ăsta de a face bani”, cu multe locuri cu taxă. Concluzia lui: „Dacă continuăm în ritmul ăsta, de fapt avem niște fabrici de diplome.”

Tiberiu Blaga, el însuși absolvent de Teologie, dă exemplul propriei facultăți: ce sens are să termine o sută de absolvenți, „viitori preoți în ghilimele”, dacă piața nu are unde să-i absoarbă? „Cererea din piață nu este în concordanță (…). Adică nu știu, termină facultăți prea mulți într-un domeniu în care nu există absorbție pe piață pentru atâția absolvenți de facultate.” Asta se întâmplă, spune el, inclusiv la inginerie.

Marian Mihai Bejinariu, care conduce firma Job Connect din 2007, a întrebat odată un conferențiar universitar de unde se știe câți oameni trebuie școlarizați într-un domeniu. I s-a răspuns că nu există o astfel de statistică. Tot el dă ca exemplu Germania, unde lucrurile erau „mult mai bine puse la punct”: „dacă societatea nu știe exact de câți oameni are nevoie (…), atunci evident că există o degringoladă”.

Marian Mihai Bejinariu crede că problema ține de legătura slabă dintre școală și firme. Statul școlarizează medici și ingineri, spune el, dar de multe ori „i-am școlarizat și nu-i folosim nicăieri. Sau îi folosim, îi frustrăm astfel încât ei să plece”. Pentru asta, „ar trebui să existe o conexiune reală între mediul privat” și sistemul de învățământ.

Virgil Aldea propune un test pentru fiecare facultate: câți dintre absolvenți lucrează în domeniu la unu, trei sau cinci ani după terminarea studiilor? Dacă procentul e sub 5–10%, se întreabă el: „Mai merită să mai continue facultatea aia?”

Critica nu ține doar de numărul de locuri, ci și de felul în care se predă. „De fapt, aici cine se adaptează? Nu studentul, ci profesorii”, spune Anca Fârtat. Virgil Aldea recunoaște că există și excepții: două profesoare de la resurse umane care îl sună mereu și îi trimit studenți în internship. „Adică se vede că sunt oameni implicați, dar procentul este foarte mic.”

Marian Mihai Bejinariu

Învață o meserie, dar aleg să lucreze în magazine sau fast-food-uri

Dacă meseriile sunt căutate, de ce nu le ocupă absolvenții școlilor profesionale? Anca Fârtat spune că mulți copii ajung la un liceu sau la o școală profesională pentru că i-au trimis părinții, pentru că acolo au fost acceptați sau pentru că nu au reușit să treacă un examen. Iar majoritatea părinților, spun recrutorii de la Atom HR, își doresc ca toți copiii să ajungă medici sau ingineri.

Sibiul are mai multe școli în sistem dual, în colaborare cu companii mari, un model preluat, spune Anca Fârtat, de la nemți. Și totuși: „Sincer îți spun, nu găsim în piață oameni competenți pe meserii.” Mulți elevi, povestește ea, termină clasa a XI-a cu diplomă de electromecanic sau operator CNC, apoi spun că nu se regăsesc în meserie și aleg să lucreze ca manipulanți. Ximena Potopea adaugă alte variante, lucrător comercial sau angajat la un fast-food, și se întreabă ce vor face acești tineri peste zece ani.

Tiberiu Blaga numește problema: „Da, ideea e că vor succes rapid, facil (…). Și mai e un aspect: lipsa de gândire în perspectivă.” Dacă ar conștientiza că au învățat doi ani, au făcut și școala, și practică într-o companie, explică el, s-ar gândi la șansele de promovare și de creștere profesională și financiară.

Există și tineri care aleg altfel. Marian Bejinariu a auzit de curând povestea unui absolvent de liceu care a acceptat un salariu foarte mic într-un service auto, ca să învețe meseria de mecanic. După program poate folosi uneltele din atelier pentru propria mașină, iar peste un an sau doi, chiar dacă salariul nu crește, va avea competențele cu care să se angajeze ca mecanic în altă parte. „Asta e o gândire solidă”, spune el.

Puntea oficială dintre școală și muncă e și ea îngustă. Potrivit AJOFM, în 2025 s-au încheiat în județul Sibiu 21 de contracte de ucenicie, iar în 2026, până la data răspunsului, două. Principalele meserii au fost montator subansamble, operator pe mașini-unelte cu comandă numerică și infirmieră. Stagii profesionale pentru absolvenții de studii superioare organizate prin AJOFM: niciunul, nici în 2025, nici în 2026.

Orientarea în carieră vine, de asemenea, prea târziu, crede Anca Fârtat. Universitățile oferă consiliere, dar din anul întâi, când alegerea e deja făcută. Ea a întâlnit studenți la inginerie care s-au retras pentru că nu făceau față proiectelor tehnice. „Adică eu cred că ar ajuta foarte mult să fie cumva introduse lucrurile astea, poate mult mai devreme în școli.”

Anca Fârtat

Inginer rămas fără serviciu la Sibiu, decis să se facă electrician

Piața se schimbă și pentru cei care au deja diplome și experiență. Virgil Aldea spune că Sibiul s-a dezvoltat mult datorită investițiilor din zona de vest. Companiile au avut nevoie de oameni în logistică, achiziții sau inginerie, domenii pentru care școala românească nu pregătise oameni, așa că și i-au format singure. Exemplul lui: absolvenți de jurnalism ajunși în achiziții sau absolvenți de metalurgie ajunși în cercetare-dezvoltare.

„Problema e că în momentul în care companiile astea nu își mai găsesc locul în Sibiu, în România, se mută spre alte zone mai calde, mai puțin costisitoare”, spune Virgil Aldea. Ce va face atunci un absolvent de jurnalism cu experiență în achiziții? „Nu știm”, spune el. Iar acești oameni, sunt cei care au dezvoltat foarte mult Sibiul, spune Virgil Aldea

Industria auto trece, potrivit lui Marian Mihai Bejinariu, printr-o transformare și o contracție. Flaviu Boerescu spune că zona de producție „este pe scădere accentuată în ultima vreme”, iar cea mai mare cerere s-a mutat spre retail. Bejinariu spune că absolvenții de studii superioare din IT și inginerie „suferă destul de mult” din acest motiv.

Anca Fârtat vede aici o direcție de viitor: fonduri pentru reconversie profesională, care să reorienteze oameni din profesii care nu mai sunt căutate spre domenii cu cerere, cum ar fi energia verde. „Cine vine să-și instaleze panourile electrice pe toată fabrica?” Iar pentru companii are un exemplu din experiența ei: un mare grup auto care, acum vreo zece ani, finanța o universitate să-i livreze ingineri pregătiți. După câțiva ani nivelul absolvenților a scăzut, așa că firma a decis să-i formeze singură, cu formatori interni, șase luni pentru fiecare grupă de tineri cu bază în matematică și fizică. Investiția la locul de muncă s-a dovedit mai rentabilă decât cea în universitate.

Virgil Aldea are o predicție pentru următorii ani: „Piața forței de muncă se va schimba foarte mult în următorii ani. Cei care vor dobândi competențe, abilități și intuiesc direcția vor avea de câștigat și vor reuși. Pentru toți ceilalți va fi un șoc extrem.”

Recrutorii de la Atom HR dau un exemplu: un inginer care lucra în cercetare-dezvoltare la unul dintre cei mai mari angajatori din Sibiu a rămas fără loc de muncă și se reprofilează ca electrician. Anca Fârtat îi redă motivația: a decis să lucreze cu mâinile, pentru că „asta o să fie următoarea meserie VIP”. La Job Connect, Marian Mihai Bejinariu a primit de curând CV-ul unui absolvent de inginerie care lucrează în IT și vrea să se mute într-o profesie „unde munca fizică să nu mai fie doar muncă de birou”, de exemplu în instalații sau climatizare.

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