Pe scurt: Un motociclist străin a fost oprit de polițiști în Sibiu și s-a dovedit că nu avea permis internațional. Acum riscă dosar penal pentru conducere fără drept.

Un motociclist străin în vârstă de 37 de ani a fost depistat de polițiștii sibieni conducând un motociclu fără a deține permis de conducere internațional.

Incidentul a avut loc sâmbătă, 17 octombrie 2026, în jurul orei 16:15, pe raza municipiului Sibiu, potrivit IPJ Sibiu.

Polițiștii Biroului Ordine Publică din cadrul Poliției Municipiului Sibiu au oprit pentru control un motociclu condus de bărbatul străin. În urma verificărilor, s-a constatat că acesta nu deține permis de conducere internațional, document obligatoriu pentru cetățenii străini care doresc să conducă pe drumurile publice din România.

Acest caz vine în contextul în care Sibiul atrage tot mai mulți turiști și vizitatori străini, inclusiv pasionați de motociclism. În urmă cu câteva zile, Ora de Sibiu a scris despre deschiderea unui service auto-moto lângă Sibiu, cu facilități pentru motocicliști.

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