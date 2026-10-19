Neurochirurgii din Sibiu, la un congres internațional: Vicențiu Săceleanu a coordonat sesiunea de specialitate

Pe scurt: Prof. dr. Vicențiu Săceleanu și tinerii medici sibieni au prezentat lucrări la BioMaH 2026, aducând neurochirurgia românească în prim-planul cercetării internaționale.

Echipa de neurochirurgie a Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu a avut o participare de marcă la Congresul Internațional de Bioinginerie și Biomateriale BioMaH 2026, eveniment care a reunit specialiști din întreaga lume pentru a discuta cele mai noi progrese din domeniu. Potrivit Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu, participarea a fost marcată de implicarea Prof. univ. dr. Vicențiu Săceleanu, care a reprezentat România în calitate de keynote speaker și a organizat Sesiunea de Neurochirurgie din cadrul congresului.

În cadrul programului științific, Prof. univ. dr. Vicențiu Săceleanu a susținut două prezentări dedicate unor teme de actualitate pentru practica neurochirurgicală. Prima, intitulată „Cranioplasty: How I Do It”, a fost axată pe experiența și abordarea personală în chirurgia reconstructivă craniană. Cea de-a doua prezentare, „Academy for Multidisciplinary Neurotraumatology: Role in the Management of Neurotrauma”, a evidențiat importanța colaborării multidisciplinare în gestionarea traumatismelor cranio-cerebrale și a neurotraumei.

În calitate de organizator al sesiunii de neurochirurgie, Prof. Săceleanu a reunit specialiști din diverse domenii medicale și tehnologice, facilitând schimbul de experiență și dialogul științific interdisciplinar. Acest cadru a permis evidențierea rolului colaborării între specialități, cercetare și tehnologiile emergente pentru dezvoltarea neurochirurgiei.

Tinerii medici și studenții sibieni, implicați activ în cercetare la BioMaH 2026

Participarea echipei sibiene a fost completată de Dr. Sonia Lucaciu, medic rezident neurochirurgie, și Antonia Alexandra Iliescu, studentă la medicină, care au prezentat, la rândul lor, lucrări științifice în cadrul congresului. Implicarea acestora subliniază importanța formării profesionale continue și a participării tinerilor la manifestări științifice internaționale, încurajând implicarea activă în cercetare și dezvoltarea medicinei.

Bioingineria și biomaterialele deschid noi orizonturi pentru neurochirurgie

Progresele din bioinginerie și știința biomaterialelor creează oportunități importante pentru dezvoltarea unor tehnici chirurgicale inovatoare, îmbunătățirea soluțiilor de reconstrucție craniană și explorarea unor noi strategii terapeutice. Participarea la BioMaH 2026 a oferit echipei sibiene ocazia de a consolida relațiile profesionale cu specialiști internaționali, de a dezvolta dialogul interdisciplinar și de a identifica noi direcții de colaborare în cercetare și educație medicală.

Aceste demersuri contribuie la creșterea vizibilității neurochirurgiei românești și la consolidarea profilului academic și științific al echipei de neurochirurgie din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu și al Universității „Lucian Blaga” din Sibiu.

Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu a transmis mulțumiri organizatorilor congresului, Julietta Rau și prof. Joanna Lewandowska-Łańcucka, precum și tuturor colegilor implicați în desfășurarea sesiunii și schimbul de experiență științifică.

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