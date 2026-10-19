Pe scurt: Mitropolitul Laurențiu a explicat credincioșilor din Sibiu ce înseamnă minunea învierii fiului văduvei din Nain și a vorbit despre cinstirea sfinților și a moaștelor.

Duminică, 18 octombrie 2026, la Catedrala Mitropolitană „Sfânta Treime” din Sibiu, Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, a oficiat Sfânta Liturghie în prezența unui număr mare de credincioși.

Potrivit Mitropoliei Ardealului, la slujbă au participat și cadre didactice de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Șaguna” din Sibiu, alături de slujitorii Catedralei.

Răspunsurile liturgice au fost date de Corul „Timotei Popovici” al Catedralei Mitropolitane, dirijat de pr. lect. univ. dr. Alexandru Streza. În cadrul predicii, Mitropolitul Laurențiu a tâlcuit Evanghelia Duminicii a 20-a după Rusalii, care relatează minunea învierii fiului văduvei din Nain.

Mitropolitul Laurențiu a subliniat mila lui Hristos și speranța în înviere

În cuvântul său, ierarhul a evidențiat două învățături esențiale din această Evanghelie. Prima este legată de mila nemărginită a Mântuitorului Hristos, care vine în întâmpinarea oamenilor în orice încercare, oricât de mare ar fi suferința.

„El este Cel care ne va spune atunci când plângem: «Nu mai plânge!», El este Cel care, în momentul în care suntem deznădăjduiţi, ne oferă şansa ajutorului Său dumnezeiesc, pentru că ne va reda nouă pacea şi liniştea”, a spus Mitropolitul Laurențiu.

A doua certitudine subliniată de ierarh este credința că, la sfârșitul veacurilor, toți oamenii vor învia, sufletele lor urmând să se unească cu trupurile îndumnezeite.

„Sufletul nemuritor se va uni cu trupul pentru ca, la Judecata finală, să primească darul sau pedeapsa şi trupul, nu doar sufletul”, a explicat Mitropolitul.

El a arătat că, de la Judecata particulară până la cea obștească, doar sufletul este judecat, iar la final, și trupul va primi răsplata sau pedeapsa.

Cinstirea sfinților, a icoanelor și a moaștelor în tradiția ortodoxă

Mitropolitul Laurențiu a vorbit și despre importanța cinstirii trupurilor celor trecuți la Domnul, a sfinților, a icoanelor și a obiectelor sfinte, ca mijloace de a primi harul lui Dumnezeu și de a întări nădejdea în viața veșnică.

„Biserica ne cheamă la o cinstire pe care trebuie s-o avem faţă de icoanele sfinţilor şi mai ales faţă de moaştele celor sfinţi, care sunt purtătoare de har”, a spus ierarhul.

El a subliniat că rămășițele pământești ale sfinților devin purtătoare de har și că atingerea de aceste obiecte sfinte ne apropie de lucrarea lui Dumnezeu.

Mitropolitul a arătat că, mai presus de toate, împărtășirea cu Trupul și Sângele Mântuitorului Iisus Hristos este cel mai mare dar pe care Dumnezeu l-a oferit oamenilor.

„Aici, în lumea aceasta, pregustăm din bunătăţile pe care le vom primi în mod deplin dincolo, în Împărăţia cerurilor”, a adăugat el.

Credincioșii prezenți la slujbă au avut posibilitatea să aducă cinstire moaștelor Sfântului Ierarh Andrei Șaguna, Mitropolitul Transilvaniei, păstrate într-o raclă în Catedrala Mitropolitană din Sibiu. La final, aceștia au primit binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Laurențiu.

Ora de Sibiu a scris, în urmă cu șapte zile, despre Catedrala Mitropolitană din Sibiu, plină de credincioși. Mitropolitul Laurențiu: „Trebuie să fim noi mai buni și mai iubitori”.

FOTO Costin Chesnoiu

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