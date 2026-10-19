Prefectul Sibiului, Mircea Crețu, și-a dat demisia: pleacă din funcție după 6 ani și jumătate

Prefectul județului Sibiu, Mircea Dorin Crețu, și-a dat demisia din funcție, după șase ani și jumătate la conducerea instituției. Acesta a confirmat luni, 19 octombrie, pentru AGERPRES, că și-a înaintat demisia la Guvern.

Mircea Crețu se numără printre cei mai longevivi prefecți ai județului Sibiu. Liberalul a preluat conducerea Prefecturii în 11 martie 2020 și a rămas în funcție până în prezent.

Demisia vine după anunțul făcut de Ilie Bolojan

Plecarea lui Mircea Crețu are loc în contextul deciziei Partidului Național Liberal de a intra în opoziție.

Președintele PNL, Ilie Bolojan, a anunțat sâmbătă că liberalii vor acorda „un vot de necesitate, condiționat și punctual” pentru învestirea Guvernului Niculescu.

Totodată, liderul liberal a precizat că demnitarii susținuți de PNL își vor depune demisiile în primele zile ale acestei săptămâni și nu vor mai ocupa funcțiile deținute cu sprijinul partidului.

Înainte de a ajunge la conducerea Prefecturii Sibiu, Mircea Crețu a ocupat funcția de subprefect al județului, între 2012 și 2014.

Acesta a fost și viceprimar al orașului Tălmaciu, în perioada 1992–1996, iar ulterior primar, între 1996 și 2003. De asemenea, a condus Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Sibiu.

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Deocamdată, nu a fost anunțat oficial cine îi va lua locul la conducerea Prefecturii Sibiu.

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