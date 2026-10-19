Primăria Sibiu explică „pădurea” de indicatoare de pe strada Ogorului: „Siguranța participanților la trafic nu poate fi negociată”

Primăria Municipiului Sibiu a reacționat în urma nemulțumirilor exprimate de cetățeni cu privire la numărul excesiv de indicatoare rutiere amplasate pe strada Ogorului, proaspăt modernizată. Reprezentanții instituției susțin că aglomerarea de semne de circulație este justificată tehnic, respectă legislația în vigoare și este absolut necesară pentru a asigura siguranța pietonilor, a bicicliștilor și a șoferilor, având toate avizele necesare de la Poliția Rutieră.

Siguranța rutieră primează în fața esteticii

După ce locuitorii din zonă au reclamat că pe o porțiune de doar 300 de metri au fost montate peste 100 de semne de circulație, creând o senzație de oboseală vizuală, administrația locală a precizat că soluția a fost elaborată de o firmă specializată.

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Conform autorităților, un eventual disconfort vizual nu justifică renunțarea la normele rutiere.

„Precizăm de la bun început că indicatoarele rutiere nu au rolul de a distrage atenția, nici a șoferilor și nici a pietonilor, ci dimpotrivă, au rolul de a atenționa din timp cu privire la regulile aplicabile într-o anumită zonă. Chiar dacă la nivel percepțional poate exista o senzație de supraaglomerare vizuală, reglementarea riguroasă a circulației și siguranța participanților la trafic nu pot fi negociate din motive estetice”, a transmis Mirela Gligore, purtătorul de cuvânt al Primăriei Sibiu. Aceasta a subliniat că semnalizarea are tocmai scopul de a spori prudența într-o zonă urbanistică densă și de a preveni accidentele.

Peste 50.000 de lei pentru 139 de indicatoare, cu avizul Poliției

Municipalitatea a ținut să clarifice faptul că absolut toate semnele au fost montate legal. Documentația a fost realizată pe baza a șapte standarde rutiere (SR) diferite și a Codului Rutier, primind atât avizul favorabil al Serviciului Rutier din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu, cât și acordul Comisiei pentru sistematizarea circulației.

În total, pe întreaga lungime a tronsonului modernizat, proiectul a prevăzut 139 de indicatoare rutiere susținute de 99 de stâlpi metalici cu fundații din beton. Costul total pentru această componentă a fost de 50.619 lei, fără TVA, bani achitați din fondurile proiectului general de modernizare a străzii.

Cele patru motive tehnice care au dus la aglomerarea de semne

Primăria a detaliat și cauzele tehnice care au generat această concentrare de semne rutiere pe distanțe foarte scurte:

Mutarea utilităților în afara carosabilului: O premieră pentru infrastructura Sibiului a fost retragerea iluminatului public la marginea amprizei străzii. Deoarece stâlpii de iluminat (pe care se prindeau de obicei semnele) nu mai sunt lângă carosabil, a fost impusă instalarea unor stâlpi independenți dedicați exclusiv indicatoarelor.

Trecerile de pietoni de pe axul principal: Pe o distanță mai mică de 300 de metri există două treceri de pietoni transversale pe strada Ogorului, fiecare necesitând semnalizare și marcaje specifice pentru ambele sensuri de mers.

Intersecțiile cu străzile laterale: În zonă se află 8 străzi laterale, fiecare dotată cu propria trecere de pietoni. Primăria explică faptul că fiecare intersecție are nevoie de o semnalizare proprie, iar „indicatoarele aferente unei străzi laterale nu pot fi considerate, doar datorită proximității, suficiente pentru o altă intersecție.”

Pista pentru biciclete: Noul traseu pentru bicicliști intersectează toate cele 8 străzi laterale. Conform normelor rutiere cerute expres de Poliție, șoferii trebuie avertizați local la fiecare viraj (la dreapta sau la stânga) că trebuie să acorde prioritate bicicliștilor. Legislația nu permite înlocuirea acestor semnalizări individuale cu un simplu panou general care să indice o distanță de aplicare.

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