Primarul comunei Turnu Roșu, județul Sibiu a anunțat că a depus o plângere penală, susținând că, în ultima perioadă, a fost ținta unei hărțuiri constante în mediul online.

Andreea Anghel spune că atacurile au depășit limita criticilor și că a decis să lase justiția să stabilească eventualele răspunderi.

Anunțul a fost făcut printr-un mesaj publicat pe Facebook. Primarul susține că a evitat până acum să răspundă atacurilor și comentariilor îndreptate împotriva sa, însă consideră că situația a ajuns într-un punct în care este necesară intervenția instituțiilor competente.

„E timpul să vă anunț că am depus plângere penală împotriva hărțuirii constante propagate în mediul online, complet grobian, nedrept și nejustificat împotriva mea. Ca femeie și ca primar. Acum e timpul ca justiția să își facă treaba”, a transmis primarul comunei Turnu Roșu.

„Dacă am tăcut prea mult, a fost din prea mult bun simț”

Andreea Anghel spune că a ales până acum să nu răspundă public celor pe care îi acuză de atacuri, preferând să se concentreze asupra activității din administrația locală și asupra proiectelor aflate în derulare.

„Dacă am tăcut prea mult, a fost din prea mult bun simț. Dar, din păcate, trăim într-o societate în care corectitudinea este privită ca slăbiciune”, a scris aceasta.

Aceasta mai susține că nu a intrat în administrație cu intenția de a purta conflicte și afirmă că prioritatea sa rămân proiectele comunei.

„N-am intrat în Primăria Turnu Roșu cu gând răzbunător și nu am timp să mă opresc la fiecare câine care latră. Am intrat cu determinare și curaj, pentru că Turnu Roșu are nevoie de încă mulți ani de muncă, de construcție și de curățenie și de aici înainte. Am fost și sunt preocupată de zecile de proiecte pentru care am muncit și care azi sunt în diferite faze de implementare”, a mai transmis Andreea Anghel

„S-a depășit o linie roșie”

În același mesaj, primarul Andreea Anghel afirmă că unele dintre afirmațiile apărute în mediul online au depășit, în opinia sa, limita acceptabilă și că persoanele responsabile trebuie să răspundă pentru ceea ce au spus sau făcut.

„N-am dat importanță relei-intenții a unora, dar s-a depășit o linie roșie și e timpul ca fiecare să răspundă, chiar penal, pentru ce spune și ce face. Am încredere că în Justiția din România sunt oameni curați care judecă drept, cu frică de Dumnezeu”, a precizat primarul comunei Turnu Roșu.

Edilul spune că își va continua activitatea în administrația locală, în ciuda conflictului ajuns acum în atenția organelor judiciare.

„Și fiți liniștiți, merg înainte cu zâmbetul pe față, indiferent de obstacolele care-mi vin în cale. Cum le așează Dumnezeu, nu le așează nimeni. Și bucuriile, nu doar încercările”

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