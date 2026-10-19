Producătorul brânzei de la nunta cu toxiinfecție alimentară din Avrig contestă concluziile DSP: „Sunt sigur că nu a fost din telemea” / exclusiv

Mihai Șopa, producătorul care a furnizat telemeaua de vacă servită la nunta de la Palatul Brukenthal din Avrig, contestă suspiciunea că produsul său ar fi provocat îmbolnăvirea invitaților. Acesta susține că brânza provenea dintr-un lot mai mare, comercializat și în alte locuri din Sibiu, inclusiv în Piața Cibin, fără să fi primit reclamații. Producătorul oferă explicații și despre problemele constatate de inspectorii DSP la unitatea sa, inclusiv despre apa necorespunzătoare identificată la control. În ancheta epidemiologică finală, DSP Sibiu indică însă telemeaua drept posibila sursă a toxiinfecției alimentare (DETALII AICI), după ce analizele au identificat bacteria Staphylococcus aureus.

La aproape o lună de la incidentul din 26 septembrie, când mai mulți participanți la o nuntă organizată la Palatul Brukenthal din Avrig au avut nevoie de îngrijiri medicale, producătorul brânzei aflate în centrul anchetei epidemiologice își prezintă punctul de vedere.

Mihai Șopa a declarat pentru Ora de Sibiu că nu există dovezi care să stabilească fără echivoc faptul că telemeaua s-a contaminat la unitatea sa.

Declarațiile vin după publicarea concluziilor anchetei DSP Sibiu, potrivit cărora telemeaua de vacă a fost singura probă alimentară neconformă dintre cele analizate în urma evenimentului.

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Producătorul: „Am făcut mult mai multă brânză și nimeni nu a venit cu nicio reclamație”

Mihai Șopa susține că telemeaua servită la Palatul Brukenthal provenea dintr-o producție mai mare, din care brânza a fost comercializată și în alte locuri.

„Noi nu am făcut numai 15 kilograme de brânză, am făcut mult mai mult și nimeni nu a venit cu nicio reclamație. Nimic”, a spus producătorul.

Potrivit acestuia, dintr-o singură producție sunt obținute aproximativ 50 de kilograme de telemea. O parte din brânza respectivă a fost livrată la Palatul Brukenthal, iar restul a ajuns la magazinul propriu și în alte puncte de comercializare.

„Vreau să spun că am vândut din același lot și în magazinul nostru din Piața Cibin. Era imposibil să nu vină cineva să ne spună dacă i s-ar fi făcut rău, pentru că avem clienții noștri. Știți cum e Sibiul”, a declarat Mihai Șopa.

Producătorul spune că a verificat dacă au existat reclamații și în celelalte locuri unde a fost distribuită brânza.

„Dar nu a venit nicio persoană. Am întrebat și într-un loc unde am dat mai multă brânză, pentru că, vă spun cinstit, nu mi-a fost totuna. Omul mi-a zis: «Mihai, ești nebun? Am vândut toată brânza». Era brânza de vineri dimineața, iar sâmbătă seara nu mai avea nici măcar un kilogram. «A venit cineva să se plângă?», l-am întrebat. «Nu». De aceea spun că eu sunt sigur că nu a fost din brânză”, a explicat producătorul.

„La DSV analizele au ieșit normale. La DSP nu au mai ieșit în parametri”

Mihai Șopa contestă modul în care au fost interpretate rezultatele analizelor. El susține că instituțiile implicate în anchetă au folosit criterii diferite pentru evaluarea telemelei proaspete, produs obținut din lapte crud, nepasteurizat.

„Deci la DSV analizele au ieșit normale, adică în parametri. La DSP nu au mai ieșit în parametri. Păi pe cine să crezi? Nu ai pe cine să crezi”, a declarat Șopa.

Producătorul susține că rezultatele anchetei nu stabilesc cu certitudine originea contaminării.

Raportul oficial al DSP Sibiu (DETALII AICI) arată că în proba de telemea de vacă au fost identificate bacteria Staphylococcus aureus și genele SEG și SEI, asociate producerii de enterotoxine stafilococice.

Ancheta epidemiologică finală precizează că, dintre probele alimentare analizate, telemeaua de vacă a fost singura care a prezentat valori microbiologice neconforme.

Rezultatele analizelor, corelate cu simptomele persoanelor afectate și cu intervalul scurt în care acestea au apărut, au determinat DSP Sibiu să clasifice evenimentul drept un „focar probabil de toxiinfecție alimentară stafilococică”.

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Producătorul susține că alimentele ar fi putut fi contaminate în timpul manipulării

Mihai Șopa susține că brânza ar fi putut fi contaminată în timpul manipulării alimentelor la Palatul Brukenthal, după livrare.

„Este vorba de manipulare în toată treaba asta”, a declarat acesta.

Producătorul afirmă că o contaminare în timpul pregătirii sau servirii preparatelor ar putea explica de ce îmbolnăvirile au fost semnalate doar la evenimentul din Avrig, deși brânza din aceeași producție ar fi fost comercializată și în alte locuri.

„Stafilococul există în mediu, există peste tot. Dacă știți un pic de medicină, știți asta. Depinde de încărcătură”, a explicat Șopa.

Raportul DSP Sibiu nu stabilește cu certitudine locul și momentul contaminării. Documentul indică însă telemeaua de vacă drept posibila sursă a focarului, pe baza rezultatelor analizelor și a simptomelor persoanelor afectate.

Ce spune despre apa necorespunzătoare găsită la unitatea sa: „În ziua în care au venit ei, rețeaua era defectă”

În timpul anchetei, inspectorii DSP Sibiu au constatat că apa din sursa proprie a centrului de prelucrare a laptelui nu îndeplinea condițiile pentru consumul uman.

Analizele au evidențiat depășirea valorilor admise pentru amoniu și numărul total de germeni, precum și prezența bacteriilor coliforme.

Mihai Șopa susține că, în ziua controlului, alimentarea cu apă din rețea era întreruptă.

„Eu le-am spus adevărul. Folosesc apă de rețea, de la munte. În ziua în care au venit ei, la aproximativ o săptămână după incident, rețeaua de apă era defectă în comună. Apa era oprită. Și eu le-am spus realitatea: «Domnule, nu avem apă din rețea astăzi». Asta nu înseamnă că apa folosită în ziua evenimentului, cu o săptămână înainte, era aceeași”, a declarat producătorul.

Acesta afirmă că întreruperile alimentării cu apă erau provocate de probleme apărute la rețea.

„Una este să recunoști adevărul și alta este să spui minciuni. Eu am vrut să fiu sincer: în acea zi nu aveam apă din rețea, pentru că era oprită. Nu pot să stau fără să spăl acolo. Au fost probleme cu seceta, pompele nu făceau față și apa se oprea”, a explicat Mihai Șopa.

Producătorul a precizat și că nu folosește apă pentru prepararea telemelei.

„Nu bagi apă în brânză, Doamne ferește!”, a afirmat acesta.

Unitatea de producție a fost închisă temporar. Șopa contestă măsura

În urma verificărilor efectuate la centrul de prelucrare a laptelui, DSP Sibiu a constatat deficiențe privind igienizarea și dezinfecția suprafețelor de lucru.

Analizele au identificat mucegaiuri pe două dintre cele trei suprafețe verificate, iar pe una dintre acestea au fost descoperite și drojdii, precum și o încărcătură microbiană peste limitele admise.

Autoritățile au aplicat o sancțiune și au suspendat temporar activitatea de fabricare a produselor lactate, până la remedierea deficiențelor.

Mihai Șopa contestă măsura și invocă faptul că unitatea sa funcționează ca producător autorizat în domeniul sanitar-veterinar.

„În primul rând, a noastră este o stână autorizată. Înțelegeți? DSP-ul, dacă mă întrebați pe mine, putea să vină să vadă condițiile, dar nu avea voie să ne închidă”, a susținut producătorul.

Acesta afirmă că inspectorii sanitar-veterinari au efectuat, la rândul lor, verificări și că nu ar fi descoperit aceleași probleme.

Potrivit raportului DSP, activitatea unității a fost reluată după remedierea deficiențelor și efectuarea unor noi verificări. Reluarea activității a fost comunicată la 13 octombrie 2026.

„Îmi pare rău de oamenii cu nunta și de cei de la Palat”

Mihai Șopa spune că furnizează produse către Palatul Brukenthal de mai mulți ani și că regretă incidentul de la nuntă.

„Din punct de vedere omenesc, îmi pare rău și de oamenii cu nunta, și de cei de la Palat. Îmi pare rău de toată lumea. Dar s-a făcut un circ fără margini”, a afirmat producătorul.

Managerul Palatului Brukenthal, Mihaela Klingeis, confirma anterior pentru Ora de Sibiu că telemeaua provenea de la un producător local cu care locația colabora de mai mult timp.

„Telemeaua am cumpărat-o de la un producător local cu care colaborăm de mai mult timp și de la care am mai achiziționat produse. Lotul acesta a fost cumpărat chiar în dimineața nunții și a fost servit doar la acel eveniment. Deși în aceeași zi am mai avut un eveniment în paralel, telemeaua nu a fost pusă pe masa de gustări de acolo”, declara Mihaela Klingeis pentru Ora de Sibiu.

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Ce au stabilit oficial autoritățile despre toxiinfecția de la Avrig

Incidentul a avut loc pe 26 septembrie 2026, la o nuntă organizată la Palatul Brukenthal din Avrig, cu aproximativ 80 de participanți.

Mai multe persoane au început să prezinte vărsături, diaree și dureri abdominale, iar autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție.

În primele comunicări oficiale, autoritățile au anunțat că 30 de persoane au fost evaluate medical, iar 20 au fost transportate la spital. Ancheta epidemiologică finală a consemnat 26 de persoane evaluate la fața locului și 22 care s-au prezentat la unități sanitare. Niciuna dintre persoanele ajunse la spital nu a necesitat internarea.

În urma controalelor, unitatea de alimentație de la Palatul Brukenthal a fost amendată cu 30.000 de lei și suspendată temporar pentru mai multe nereguli de igienă și depozitare. Separat, centrul care furnizase telemeaua a fost sancționat și a avut activitatea de fabricare a lactatelor suspendată temporar.

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DSP Sibiu a închis focarul pe 15 octombrie, clasificându-l drept „focar probabil de toxiinfecție alimentară stafilococică”. Ancheta nu a stabilit cu certitudine unde și când a avut loc contaminarea telemelei de vacă.

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