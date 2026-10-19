Cine aude „miracol” sau „vindecare în câteva zile” nu are de-a face nici cu psihologia, nici cu psihoterapia, a avertizat jurnalista Ramona Ursu duminică seară, la Astra Film Festival din Sibiu, într-o dezbatere despre trauma transgenerațională. „Psihoterapeuții serioși nu se ocupă de miracole”, a confirmat psihoterapeuta de traumă Cătălina David.

Schimbul de replici a avut loc la Sala Thalia, la DocTalk-ul „Vindecarea traumei transgeneraționale”, organizat după proiecția documentarului „Atât de familiar”. La discuție au participat Cătălina David, Andrada Lupșe, doctor în psihologie și psihoterapeut relațional, și Elena Martin, producătoarea filmului, iar întreaga sală a ridicat mâna când a fost întrebată dacă viața îi este influențată de părinți și bunici.

„Nu există așa ceva”

Ramona Ursu, care are și pregătire în psihologie, a spus că spațiul public e plin de așa-ziși experți care explică totul prin traumă și propun explicații în miracole sau exerciții despre care „noi știm că nu sunt reale și că sunt mai mult dăunătoare pentru oamenii care cu adevărat au o problemă”.

„Dacă auziți miracol, dacă auziți vindecare în câteva zile și alte lucruri asemenea, atunci nu vorbim nici despre psihologie, nici despre psihoterapie. Nu există așa ceva. Deși o să auziți, din păcate, și de la psihologi, psihoterapeuți și tot felul de alți experți”, a spus moderatoarea, care și-a prezentat intervenția drept „un mic sfat necerut”.

Cătălina David, formată la Institutul pentru Studiul și Tratamentul Traumei, a răspuns că în psihoterapie nu există niciun fel de miracol: „Psihoterapeuții serioși nu se ocupă de miracole.” În locul lor, a explicat ea, există un mecanism concret prin care urmările traumelor neprocesate ale părinților și bunicilor ajung la copii, în principal prin atașamentul din primii ani de viață, și un proces de durată prin care pot fi integrate.

Ce înseamnă, de fapt, lucrul cu trauma

Șansa de a nu transmite mai departe o traumă moștenită stă în asumare, a spus Cătălina David: „lucrez cu mine, merg în terapie, înțeleg, citesc, cer ajutor și o integrez. Asta este șansa să nu o dau mai departe tot așa nemestecată cum am primit-o”. Nici în terapia traumei nu se folosește cuvântul „vindecare”, a precizat ea; procesul este „transformator”.

Andrada Lupșe a mers în aceeași direcție. Cuvântul „vindecare” i se pare „cam saturat”, iar schimbarea reală vine din a recunoaște ce duci mai departe și unde te mai poți antrena: „E o misiune de o viață întreagă”, a spus psihoterapeuta, care are în cabinet o regulă pe care o numește mantră: „mai puțin e mai mult”.

Tema fusese anunțată de festival tocmai în contextul ofertei tot mai mari de cursuri și metode de explorare a trecutului, de la psihoterapie la constelații familiale, ThetaHealing sau regresie, într-un spațiu online în care informațiile de specialitate se amestecă adesea cu opinii personale și cu promisiuni insuficient fundamentate.

Filmul de la care a pornit discuția

„Atât de familiar” (Something Familiar) este debutul în lungmetraj al regizoarei Rachel Taparjan, adoptată în Marea Britanie când avea în jur de un an. Filmul o urmărește în România, unde își caută familia biologică, iar ce descoperă îi schimbă felul în care își înțelege propria viață. Regizoarea apare în fața camerei, iar filmul îmbină jurnalul intim cu observația și cu secvențe performative. A avut premiera mondială în competiția festivalului CPH:DOX și rulează la Sibiu în Competiția România.

Cine nu a prins proiecția de duminică îl mai poate vedea sâmbătă, 24 octombrie, de la ora 12:00, la Astra Film Cinema, potrivit programului festivalului. Dezbaterile DocTalk ale acestei ediții, cu bilete aproape epuizate încă dinaintea deschiderii, continuă pe 22 octombrie cu „Muntele viu” și pe 23 octombrie cu abandonul școlar.

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