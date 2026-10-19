Pe scurt: Puma Sibiu a strălucit la Cupa României 2026 la Taekwon-do, impunându-se ca lider detașat între cele 38 de cluburi participante. Descoperă cine sunt sportivii care au urcat pe podium.

Clubul Puma Sibiu a reușit o performanță de excepție la Cupa României 2026 la Taekwon-do, desfășurată la Oradea între 16 și 18 octombrie.

Potrivit informațiilor transmise de club, competiția a reunit 38 de cluburi și 359 de sportivi din întreaga țară, iar Puma Sibiu a ocupat primul loc în clasamentul general, dominând categoriile seniori și prejuniori.

La categoria prejuniori, sportivii de la Puma au obținut 12 medalii de aur, 4 de argint și 6 de bronz.

La seniori, bilanțul a fost de 5 medalii de aur, 4 de argint și 2 de bronz. Palmaresul clubului a fost completat de câte o medalie de aur, una de argint și una de bronz la categoria juniori.

„Aceste rezultate ne-au plasat pe locul I în clasamentul general al competiției, cu mult înaintea următoarelor clasate. În total, am câștigat 18 medalii de aur, față de 10, respectiv 5, cât au avut cluburile de pe locurile II și III. Sunt rezultate bune, care arată nivelul de performanță și maturitate al clubului nostru”, a declarat Alin Lazurca, președintele Puma Sibiu.

Competiția de la Oradea a adus și distincții individuale importante pentru sportivii sibieni. Paul Todor a fost desemnat cel mai bun sportiv masculin al categoriei prejuniori, cu două medalii de aur, fiind urmat de colegul său de club, Cezar Orgeșan, care a obținut o medalie de aur și două de bronz.

La categoria seniori feminin, Eva Tudosie a fost a doua cea mai bună sportivă, cu o medalie de aur și două de argint. În competiția seniorilor masculin, David Trînbițaș a ocupat locul al doilea cu două medalii de aur, iar George Radu a urcat pe locul al treilea, cu o medalie de aur și una de bronz.

Alin Lazurca a subliniat importanța Cupei României în stabilirea componenței lotului național de taekwon-do, menționând că Puma Sibiu contribuie cu sportivi valoroși la promovarea României pe plan internațional.

„Avem bucuria și onoarea să fim sprijiniți de Consiliul Județean Sibiu și Primăria Municipiului Sibiu, care finanțează participările noastre la evenimentele din calendarul competițional național și internațional”, a precizat Lazurca.

Ora de Sibiu a scris, în martie 2026, despre viitorii campioni ai României de la Puma Club, care au dominat Naționalele de Taekwon-do.

Competiția de la Oradea confirmă încă o dată poziția de lider a clubului Puma Sibiu în taekwon-do-ul românesc, atât prin numărul de medalii, cât și prin calitatea sportivilor care reprezintă orașul și județul la nivel național și internațional.

Galerie Foto

Comentarii