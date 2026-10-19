Polițiștii rutieri din județul Sibiu au desfășurat, în perioada 17-18 octombrie, o amplă acțiune pentru depistarea celor care conduc după ce au consumat alcool sau substanțe psihoactive.
În cele două zile au fost făcute aproape 600 de testări, iar mai mulți șoferi și bicicliști au fost găsiți cu rezultate pozitive.
În cadrul controalelor, polițiștii au efectuat 572 de testări pentru consumul de alcool și alte 7 pentru depistarea substanțelor psihoactive.
11 șoferi și 5 bicicliști, depistați cu alcool
În urma testărilor, 11 conducători auto și 5 bicicliști au fost depistați cu valori pozitive la alcool. De asemenea, alți doi șoferi au avut rezultate pozitive la testarea pentru substanțe psihoactive.
Pentru neregulile descoperite în trafic, polițiștii au aplicat 81 de sancțiuni contravenționale. Totodată, au fost reținute 11 permise de conducere și retrase 20 de certificate de înmatriculare.
Șapte infracțiuni constatate
În cadrul acțiunilor au fost constatate și șapte infracțiuni. Polițiștii sibieni atrag atenția că șofatul după consumul de alcool sau substanțe psihoactive crește semnificativ riscul producerii unor accidente grave și anunță că astfel de controale vor continua și în perioada următoare.
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