Csilla Kató a deschis a 33-a ediție a Astra Film Festival la Sala Thalia din Sibiu, iar la finalul discursului său, s-a prăbușit pe scenă în fața unei săli pline. Potrivit postării senatoarei Ruxandrei Cibu Deaconu, medicii au intervenit rapid și au asigurat-o că nu este vorba despre o problemă gravă, ci despre epuizare.

Acest incident scoate la iveală presiunea uriașă care apasă pe umerii celor care organizează evenimente culturale de amploare. Csilla Kató a mărturisit că, timp de 28 de ani, a ales să nu vorbească despre dificultățile întâmpinate în organizarea festivalului. Ea și alți oameni din cultură muncesc adesea cu finanțări incerte, dosare, decontări și raportări care le consumă timpul și energia, fiind nevoiți să acopere din propriile resurse tot ce nu funcționează în sistem.

Astra Film Festival este cel mai vechi festival de film din România și, de peste trei decenii, aduce la Sibiu o Sală Thalia arhiplină, discuții care continuă mult după proiecții și elevi care descoperă documentarul. În spatele fiecărei ediții se află oameni care și-au dedicat viața acestui proiect.

Ruxandra Cibu Deaconu a subliniat că astfel de proiecte nu ar trebui să depindă de sacrificiul personal al unor oameni dispuși să se consume până la epuizare. Ea a transmis un mesaj de recunoștință pentru Csilla Kató: „Îți mulțumesc pentru toți anii în care ai adus lumea la Sibiu prin filme. Acum odihnește-te. Iar când vei fi pregătită să vorbești despre tot ce ai ținut pentru tine, merită să te ascultăm cu toții.”

Ora de Sibiu a scris, în septembrie 2026, despre Elevii iau cuvântul la Astra Film Junior: dezbateri despre AI și lecții despre dezinformare la Sibiu.

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