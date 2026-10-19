Pe scurt: Chirurgia plastică nu înseamnă doar estetică. Află ce urgențe tratează medicii din Sibiu și ce greșeli pot complica vindecarea rănilor.

Chirurgia plastică este adesea asociată doar cu intervențiile estetice, însă această specialitate medicală are un rol mult mai larg, abordând o varietate de patologii complexe care pot salva vieți și reda calitatea vieții pacienților.

Dr. Mărginean George, medic specialist în cadrul Secției Clinice de Chirurgie Plastică și Microchirurgie Reconstructivă de la Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu, a explicat într-o postare pe Facebook care sunt cele mai frecvente mituri, urgențe și adevăruri din domeniu, potrivit Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu.

Chirurgia plastică nu se rezumă la estetică: mituri și realități din practica medicală

Dr. Mărginean atrage atenția că principala preconcepție despre chirurgia plastică este legată de intervențiile estetice, precum implanturile mamare sau injectările cu acid hialuronic. În realitate, specialitatea acoperă o gamă largă de patologii, de la reconstrucții de artere, nervi și tendoane, la chirurgia mâinii, chirurgie pediatrică pentru malformații congenitale, acoperirea defectelor de țesuturi, managementul plăgilor, până la tratamentul degerăturilor și arsurilor.

“Chirurgia estetică este doar o parte din curricula noastră”, subliniază medicul sibian.

În ceea ce privește intervențiile estetice, Dr. Mărginean precizează că acestea nu sunt decontate de CNAS și nu se practică în spitalele publice.

Totuși, pentru pacienții care apelează la astfel de proceduri în sistemul privat, consultul este individualizat, iar candidatul ideal trebuie să aibă așteptări realiste, să înțeleagă riscurile și să fie echilibrat psihologic și biologic.

Colaborarea multidisciplinară și gestionarea urgențelor în chirurgia plastică

Chirurgia plastică implică frecvent colaborarea cu alte specialități medicale, având în vedere diversitatea și complexitatea cazurilor. De exemplu, pacienții cu arsuri necesită o echipă multidisciplinară, inclusiv personal ATI, iar cei care se recuperează după intervenții la nivelul mâinii au nevoie de kinetoterapie și reabilitare medicală.

Evaluarea cardiologică pre-operatorie este adesea obligatorie pentru administrarea anesteziei. “Actul medical modern este muncă de echipă și implică numeroase specialități, iar chirurgia plastică nu este exceptată”, spune Dr. Mărginean.

Gestionarea urgențelor în chirurgia plastică se face în funcție de gravitatea leziunii. Unele situații, precum arsurile extinse sau amputațiile complete de deget, necesită intervenție chirurgicală imediată.

Alte leziuni, cum ar fi cele simple de tendon, pot fi temporizate până la 3-4 săptămâni, dacă starea pacientului permite. Decizia se bazează pe criterii și ghiduri medicale, cu prioritate pentru redarea calității vieții pacientului.

Ora de Sibiu a scris, în septembrie 2026, despre ce cazuri ajung la Chirurgia Plastică din Sibiu: de la arsuri grave la mâini afectate în accidente de muncă.

Îngrijirea corectă a plăgilor și greșelile frecvente ale pacienților

Îngrijirea plăgilor este esențială pentru vindecarea rapidă și fără complicații. Dr. Mărginean subliniază că una dintre cele mai răspândite greșeli este evitarea spălării rănii, din convingerea că “nu trebuie udată”.

Acest mit, cu origini în perioada medievală, nu mai este valabil, deoarece apa de la rețea este potabilă, iar spălarea cu apă și săpun ajută la îndepărtarea patogenilor și a secrețiilor, favorizând vindecarea.

“Acest fapt este dovedit științific de multe studii și subiectul este încheiat de foarte multă vreme”, afirmă medicul.

O altă greșeală frecventă este utilizarea unor substanțe precum betadina, apa oxigenată sau alcoolul pentru îngrijirea plăgilor, fără recomandarea medicului. Aceste practici pot întârzia vindecarea sau pot agrava leziunea.

Dr. Mărginean recomandă ca orice pacient să urmeze indicațiile medicului și să nu aplice tratamente empirice acasă, pentru a evita complicațiile și pentru a asigura o recuperare optimă.

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