Doina Blaga a lansat, în foaierul Bibliotecii Județene ASTRA din Sibiu, volumul „Germeni și microplante pentru sănătate”, un ghid practic dedicat cultivării și consumului de germeni și microplante.

Evenimentul a adus în discuție alimentația echilibrată, prevenția și modul în care aceste plante pot fi integrate în dieta de zi cu zi.

Lansarea a fost prezentată de Odeta Veștemean și a reunit specialiști din domeniul medical și universitar, care au vorbit despre beneficiile nutritive ale germenilor și microplantelor, dar și despre limitele acestora.

Dr. Georgiana Nicolescu, medic primar diabet, nutriție și boli metabolice, a atras atenția că alimentația sănătoasă nu trebuie construită în jurul unui singur produs considerat miraculos, ci pe baza unor alegeri echilibrate și constante.

„Sănătatea se construiește în fiecare zi, iar alimentația este unul dintre cele mai importante instrumente pe care le avem la îndemână”, a subliniat medicul.

Aceasta a explicat că germenii și microplantele pot contribui la diversificarea alimentației și pot aduce un aport de vitamine, minerale, fibre și compuși bioactivi. În același timp, ele nu trebuie privite ca medicamente și nu pot înlocui tratamentele prescrise, inclusiv în cazul persoanelor cu diabet.

Germenii și microplantele, surse concentrate de nutrienți

La eveniment a participat și conf. univ. dr. Cecilia Georgescu, din cadrul Facultății de Științe Agricole, Industrie Alimentară și Protecția Mediului din Sibiu.

Aceasta a vorbit despre densitatea nutritivă a plantelor tinere și despre prezența unor compuși antioxidanți, precum polifenolii și carotenoidele. Potrivit explicațiilor oferite, anumite soiuri pot avea concentrații mai mari ale unor nutrienți decât plantele ajunse la maturitate.

Specialistul a atras însă atenția că beneficiile trebuie analizate în raport cu dovezile științifice existente și că regulile de igienă sunt esențiale în cazul cultivării germenilor.

Persoanele vulnerabile, precum femeile însărcinate, copiii mici, vârstnicii sau cei cu imunitatea scăzută, sunt sfătuite să evite consumul de germeni cruzi.

„Nu este doar un trend”

Pentru Doina Blaga, noul volum este gândit ca un ghid ușor de folosit de cei care vor să cultive germeni și microplante acasă.

„Cultivarea germenilor și microplantelor acasă nu este doar un trend, ci o metodă simplă și accesibilă de a avea la îndemână hrană proaspătă, în orice sezon”, a transmis autoarea.

Cartea explică, pas cu pas, procesul de cultivare, de la alegerea semințelor și până la recoltare. Sunt incluse informații despre profilul nutritiv al plantelor, problemele care pot apărea în timpul cultivării, soluții practice, dar și sugestii de folosire în preparatele de zi cu zi. Volumul conține și informații despre cultivarea și utilizarea ierbii de grâu.

Demonstrație practică și degustare la Sibiu

Lansarea de la Biblioteca ASTRA a inclus și o demonstrație practică, o sesiune de întrebări și răspunsuri, o sesiune de autografe și o degustare de preparate cu microplante proaspete.

Participanții au putut astfel să vadă concret cum pot fi cultivate plantele și în ce fel pot fi folosite în alimentația obișnuită.

Doina Blaga este autoarea blogului „Îndrăznesc să trăiesc sănătos” și a publicat zece cărți dedicate nutriției, gastronomiei, stilului de viață sănătos și spiritualității. Printre volumele sale se numără „Îndrăznesc să trăiesc sănătos”, „Carte de bucate pe anotimpuri”, „Alimente fermentate pentru sănătate” și, din 2026, „Germeni și microplante pentru sănătate”.

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