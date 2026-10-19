Pe scurt: Un șofer din Șelimbăr a ajuns după gratii pentru că a refuzat recoltarea de probe biologice, deși fusese prins băut la volan. Poliția și instanța au intervenit rapid.

Un bărbat de 38 de ani din Șelimbăr a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce a refuzat prelevarea de mostre biologice la solicitarea polițiștilor.

Incidentul a avut loc în seara zilei de sâmbătă, 17 octombrie 2026, în jurul orei 20:30, când polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Sibiu au fost sesizați că un bărbat conducea haotic un autoturism pe raza localității Șelimbăr, fiind suspectat că se află sub influența alcoolului.

Polițiștii l-au identificat pe bărbat în autoturism și l-au testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o concentrație de 1,09 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Deși i s-a solicitat să fie condus la spital pentru recoltarea de probe biologice, acesta a refuzat procedura, fapt pentru care a fost deschis un dosar penal pentru refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice.

În ziua de duminică, 18 octombrie 2026, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și încarcerat în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul IPJ Alba. Ulterior, Judecătoria Sibiu a dispus arestarea preventivă a acestuia pentru o perioadă de 30 de zile.

Ora de Sibiu a scris, în octombrie 2026, despre o altă reținere în Șelimbăr, unde o tânără a fost acuzată de înșelăciune.

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