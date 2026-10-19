Pe scurt: Sibiul va avea mai multă verdeață: mii de flori și sute de arbori noi apar în parcuri, sensuri giratorii și pe principalele bulevarde.

Primăria Sibiu, prin Serviciul Public Managementul Integrat Pentru Ecosisteme Urbane, a anunțat că plantările de toamnă încep în zonele verzi și pe aliniamentele stradale din oraș.

Potrivit comunicatului transmis, această perioadă este considerată optimă pentru plantări, conform standardelor și practicilor din domeniu.

Prima etapă a acțiunii presupune sădirea plantelor care vor înflori la primăvară, precum și a speciilor bienale, în sensurile giratorii, parcuri și alte spații verzi. Vor fi plantați 45.000 de bulbi de lalele, zambile, narcise și Allium, alături de 15.000 de pansele, primule, Bellis (năsturași) și Myosotis (floare de nu-mă-uita).

În total, 60.000 de plante vor fi adăugate în oraș

În total, 60.000 de plante vor fi adăugate în oraș în această fază, urmând să aducă un plus de culoare și diversitate spațiilor verzi din Sibiu. Acestea vor fi distribuite în zonele cu trafic intens, dar și în parcuri și locuri de joacă.

La începutul lunii noiembrie, va demara etapa de plantare a arborilor, moment considerat tehnic optim pentru ca plantele să intre în repaus vegetativ și să se prindă corespunzător. Primăria a pregătit 220 de arbori din specii precum arțar, stejar, carpen, glădiță, păr decorativ, tei, magnolie și Ginkgo biloba.

Aceștia vor fi plantați pe bulevardul Corneliu Coposu, Calea Dumbrăvii, strada Viitorului, strada Cameliei, strada Gladiolelor, pe Malul Cibinului, la locurile de joacă și în alte amplasamente din oraș.

În paralel cu aceste acțiuni, echipele Primăriei vor lucra la reamenajarea spațiilor verzi de pe bulevardul Vasile Milea și în sensul giratoriu de la intersecția șoselei Alba Iulia cu strada Autogării. Aici vor fi plantați arbuști, plante perene și bulboase, va fi însămânțat stratul ierbos și va fi instalat un sistem nou de irigații.

Acțiunea face parte din eforturile continue ale municipalității de a îmbunătăți calitatea spațiilor verzi și de a crește numărul arborilor și plantelor ornamentale din Sibiu. În urmă cu aproximativ un an, Ora de Sibiu a scris despre o campanie similară de plantare a arborilor și florilor de toamnă în oraș.

Potrivit Primăriei Sibiu, aceste lucrări vor continua pe parcursul toamnei, cu scopul de a oferi locuitorilor și vizitatorilor un mediu urban mai verde și mai atractiv.

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