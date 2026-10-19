Pe scurt: Strada Cibinului din Sibiu se redeschide pentru trafic, dar șoferii vor circula cu restricții până la finalizarea completă a lucrărilor. Modernizarea include rețele subterane și iluminat public.

Circulația rutieră pe strada Cibinului din Sibiu, pe tronsonul cuprins între străzile Târgu Fânului și Turnului, se reia începând de luni, 19 octombrie 2026, de la ora 12.00.

Potrivit Primăriei Sibiu, redeschiderea are loc înainte de finalizarea tuturor lucrărilor, pentru a reduce disconfortul participanților la trafic, având în vedere importanța acestei artere pentru zona respectivă.

Pe parcursul weekendului 17–18 octombrie, a fost așternut primul strat de asfalt, ceea ce permite reluarea circulației, însă cu restricții temporare pe prima bandă. Aceste restricții sunt necesare pentru continuarea lucrărilor la infrastructura subterană pentru cablajul metropolitan și la rețeaua de distribuție a energiei electrice, executate de Distribuție Energie Electrică România (DEER).

Ulterior, vor fi finalizate și lucrările de refacere a trotuarelor aferente acestei părți a străzii.

Finalizarea tuturor lucrărilor pe strada Cibinului este prevăzută până la data de 23 noiembrie 2026. Atunci va fi așternut și stratul final de asfalt (stratul de uzură), astfel încât, din acel moment, circulația să se desfășoare fără restricții.

Lucrările de modernizare pe acest tronson au început în 9 iulie 2026, când au demarat intervențiile la rețelele de apă și canalizare, realizate de SC Apă Canal SA, în cadrul unui contract finanțat din fonduri europene prin Programul Operațional Infrastructura Mare. Pentru aceste intervenții au fost necesare săpături ample, atât ca suprafață, cât și ca adâncime, ceea ce a impus închiderea circulației rutiere.

Primăria Sibiu a decis extinderea lucrărilor la infrastructura străzii pentru a realiza o intervenție integrată, evitând astfel viitoare săpături în asfalt. Pe lângă rețelele de apă și canalizare, s-a lucrat la rețeaua de iluminat public, la cablajul metropolitan și la rețeaua electrică, ceea ce a prelungit perioada de execuție.

În prezent, pe strada Cibinului se desfășoară introducerea tubulaturii subterane pentru coborârea rețelelor de date și comunicații de pe stâlpii de iluminat public, lucrare realizată de Primăria Sibiu. Se efectuează subtraversări rutiere și se montează cămine de tragere a cablurilor în trotuare, pentru a reduce impactul asupra benzilor de circulație.

Cablurile de energie suspendate pe stâlpii de iluminat au fost dezafectate, iar o nouă rețea subterană este în curs de realizare de către DEER, inclusiv branșarea proprietăților private la noua rețea. Echipele continuă săpăturile pentru pozarea cablurilor și urmează să realizeze legăturile la imobilele din zonă.

Modernizarea punctelor de aprindere și a corpurilor de iluminat public este realizată de Primăria Sibiu în cadrul contractului de delegare a gestiunii iluminatului. Pe stâlpii existenți în zona pistei pentru biciclete vor fi instalate noi corpuri de iluminat cu LED, pentru a asigura vizibilitatea pe carosabil și pe trotuarul opus.

Pe partea cu casele, stâlpii de iluminat vor fi dezafectați, iar trotuarele vor deveni mai generoase pentru circulația pietonală.

Toți constructorii implicați au fost notificați să urgenteze finalizarea lucrărilor, astfel încât echipele de reparații stradale să poată așterne straturile de asfalt la timp. Primăria Sibiu recomandă participanților la trafic să respecte semnalizarea rutieră temporară pe durata lucrărilor rămase de executat.

Ora de Sibiu a scris, în septembrie 2026, despre proiectul traseului pietonal de pe malul Cibinului, aflat în consultare la Mediu.

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